LaLiga no cambia el horario del Valencia-Sevilla La alcaldesa había solicitado la variación ya que el domingo día 7 se corre el Maratón y el partido es a las 16.15 horas

R. D. Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:09

LaLiga ha rechazado el cambio de horario del Valencia-Sevilla del domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas solicitado por la alcaldesa de València, María José Catalá, por su coincidencia en fecha con el Maratón Valencia y los problemas de accesos a la ciudad y movilidad inferior que pueden producirse.

Según han confirmado fuentes municipales a EFE, el organismo presidido por Javier Tebas ha contestado al escrito enviado por la alcaldesa explicando que el horario del partido no se puede cambiar, como ya le expresó al Valencia el pasado 5 de noviembre.

Debido al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una importante cantidad de calles y avenidas principales estarán cortadas durante buena parte de la jornada.

Algunos de los cortes de la prueba, que contará con 35.000 participantes, se prolongarán hasta pasadas las 15 horas, según expuso Catalá en su carta a Tebas, por lo que pueden dificultar el acceso de los aficionados a Mestalla