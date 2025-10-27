Nadie se libra de los pitos en Mestalla

Ahora mismo en el Valencia CF se viven horas muy delicadas. Se vive o se vuelve a revivir, porque a lo largo de las ... últimas temporadas está convirtiéndose en la tónica habitual. Los resultados positivos no llegan, las sensaciones de las primeras jornadas no se reencuentran, la calidad no termina de brotar, el equipo vuelve a estar abocado provisionalmente a los puestos de descenso y la afición ya no puede más.

La hinchada valencianista está anímicamente afectada por ver a su club en un túnel sin salida y nuevamente lo manifestó este fin de semana. En Mestalla los pitos se reprodujeron como en otros episodios negros del pasado. Nadie pareció librarse de ellos. La directiva, Carlos Corberán y los futbolistas fueron víctimas del descontento y crispación de su gente.

En esta ocasión, después de sucumbir dolorosamente en el derbi autonómico ante el Villarreal y en un encuentro en que por momentos se temió una goleada, todos los protagonistas fueron recriminados. Cada uno de los sustituidos recibieron una sonora pitada. Incluso las denominadas vacas sagradas del equipo, tampoco obtuvieron más permisividad en casa. Javi Guerra, uno de los primeros sustituidos, se marchó cabizbajo en mitad de ese sonido de viento. Lo mismo sucedió con Pepelu. Hasta José Luis Gayà, capitán durante muchos años, recibió una división de opiniones y en ese camino desde detrás de la portería por uno de los fondos hasta donde se ubicaba el banquillo también fue pitado por distintos sectores de la grada.

Los resultados de la jornada no acompañaron y se dieron las dos combinaciones necesarias para que el Valencia ocupara uno de esos tres últimos puestos en la clasificación. El duelo entre el Mallorca y Levante se saldó con una equis, mientras que el Celta de Vigo se impuso en El Sadar. De esta forma, esa zona roja que se quería evitar a toda costa y de la que se logró escapar cuando Corberán ya ostentaba el banquillo, ahora vuelve a ser una realidad. Y el calendario todavía depara dos complicados duelos con la visita al Santiago Bernabéu y recibiendo al Betis antes del parón liguero, lo que puede suponer que esta tensión se prolongue durante una parte importante del mes de noviembre si el plantel blanquinegro no recupera su punto más competitivo.