Urgente El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana
Gayà, tras ser sustituido en el partido entre el Valencia y Villarreal. AFP

Nadie se libra de los pitos en Mestalla

La crispación afecta a la afición del Valencia, que estalló contra el equipo tras la derrota del derbi autonómico, incluso con futbolistas como Javi Guerra o el capitán Gayà

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:31

Comenta

Ahora mismo en el Valencia CF se viven horas muy delicadas. Se vive o se vuelve a revivir, porque a lo largo de las ... últimas temporadas está convirtiéndose en la tónica habitual. Los resultados positivos no llegan, las sensaciones de las primeras jornadas no se reencuentran, la calidad no termina de brotar, el equipo vuelve a estar abocado provisionalmente a los puestos de descenso y la afición ya no puede más.

