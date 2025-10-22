El Valencia informa de los precios para acudir al partido del Santiago Bernabéu El club valencianista saca a la venta las entradas para la jornada del 1 de noviembre contra el Real Madrid, a un precio de 70 euros

Eric Martín Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Después de muchos años persiguiendo una victoria, casi dos décadas, el Valencia CF salió por la puerta grande del Santiago Bernabéu en su última visita. Los goles anotados por Diakhaby y Hugo Duro, este último en los suspiros finales del encuentro, permitió sumar un valioso triunfo que rompió una racha negativa y sellar virtualmente la permanencia. Ahora la próxima salida valencianista les conducirá a este estadio y desde el club ya se han puesto a la venta las localidades en la zona visitante.

Para aquellos seguidores blanquinegros que quieran acompañar al Valencia en la capital española el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 21:00 horas, el precio a pagar será de 70 euros, ya que este club no pertenece al convenio de desplazamientos de entre los equipos de LaLiga. Así lo ha confirmado la entidad valencianista a través de su web oficial.

Un horario que invita a realizar un desplazamiento en masa con tal de repetir el desenlace de la última visita, pese a que la coyuntura deportiva del equipo ahora no sea la más optimista. Tampoco lo era entonces, en lo que supuso vencer por primera vez a domicilio.

Por ello, los aficionados interesados en adquirir las entradas deberán hacerlo a través del enlace de reserva facilitado por el Valencia CF. Los socios del club tendrán preferencia para obtener estas localidades. En caso de no agotarse, desde el viernes 24 de octubre a las 00:00 horas el público general tendrá acceso a ellas.