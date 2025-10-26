Punto en medio del diluvio El Levante resiste las embestidas y Morales tiene la opción para ganar en el 94'| Etta Eyong volvió a demostrar su olfato dentro del área y puso por delante a su equipo, que dio la cara ante el Mallorca

Minuto 94, con apenas unos segundos para que el árbitro sople el silbato y todo el mundo se vaya a una merecida ducha con agua ... caliente. El Levante se defiende con toda la tropa envuelta en un tumultuoso orden. Balón que rechaza el equipo por ese abnegado espíritu defensivo que tienen los equipos que saben que es un año de sufrimiento y que cualquier gazapo les penaliza sobremanera. El esférico le cae a Olasagasti, el mediocampista tiene energía de sobra porque acaba de salir, por eso tiene la lucidez necesaria para no pegarle con desesperación. Levanta la cabeza y ve escorado a Morales, el hombre que por esos 38 años que reflejan su DNI tiene el mejor historial en la asignatura de contragolpe. A él le envía el balón y Morales hace lo que mejor ha sabido hacer en su carrera: galopar con el balón controlado directo a la portería contraria. El Comandante también está fresco de piernas y mente, y la escena recuerda situaciones vividas en otras temporadas. Entra en el área y suspende en el aire con habilidad el balón cuando se le cruza a la desesperada un rival. Pisa área pequeña. Solo le queda el portero por delante. Adapta su cuerpo para el golpeo con la derecha y... da en el hombro del guardameta que se veía ya totalmente entregado. Lo que pudo haber sido y no fue. Hubiera sido una brillantísima manera de haber acabado un duelo matizado por la tremenda tromba de agua que cayó durante la hora y media de juego. Una lástima se mire por donde se mire, pero tampoco es cuestión de traicionarse y obviar que también es verdad que el Mallorca apretó lo suyo durante muchísimos minutos. Prácticamente desde que Etta Eyong volvió a demostrar que es el más listo de la clase con diferencia. Al camerunés le basta cualquier simple excusa para liarla gorda. Y si no, sólo hay que ver lo que pasó en ese minuto 21 cuando pasó lo que nadie imaginaba que iba a pasar.

Fue en ese minuto cuando el Levante dio su inesperado zarpazo. En un día en el que se hablaba más de la ausencia en el once de Carlos Álvarez por ese tobillo que todos buscan con los tacos por delante; de la lesión el día anterior de Iván Romero; de la presencia de ese doble lateral por la derecha con Toljan y Víctor García, y del estreno en el once de Koyalipou, va y a Matías Moreno se le ocurre progresar con el balón con esa zancada descomunal que tiene. Ni él mismo se creía que le iban a dejar el pasillo que le dejaron y casi sin darse cuenta se planta cerca del área mallorquinista. Agobiado por su irrupción, le deja el esférico a Kayalipou. Este se complica la existencia pero cuando chuta, un doble rebote un tanto infantiloide hace que el balón se quede botando detrás del central sin que nadie muestre casi el mínimo interés por él. Pero Eyong es una mala bestia con una voracidad terrible. Lo busca y consigue aun dándole casi con el tobillo que el balón acabe dentro de la portería local. Así, casi a lo tonto, el Levante había hecho lo más difícil. Ahora sólo quedaba mantenerse a flote, cuestión que hasta ese momento tenía buena pinta por cómo se ordenadito se estaba desenvolviendo el equipo. El gran trabajo de Arriaga Pero había mucho por delante. Para quedarse con un botín tan gordo, hay que hacer muchas cosas bien. Defenderse con orden y no renunciar a remar hacia adelante. La cosa no pintaba del todo mal. Elgezabal y Moreno cuerpeaban con acierto con Muriqi, y por el medio Vencedor se las arreglaba gracias sobre todo al omnipresente Arriaga. Los de arriba, pues así así. Ni fue el día de Etta Eyong pese a ese gol ni tampoco el de Koyalipou, al que al menos no se le puede negar que echó una mano hasta donde pudo. Sólo Toljan lo estaba pasando realmente mal con Virgili, por eso hay que reconocer el buen criterio de Calero cuando en la segunda parte cambió el orden de sus hombres de banda derecha (Toljan por delante y Víctor García por detrás). Después de ese 0-1, aparecería Ryan más veces de las deseadas y el Mallorca empezó a hacer méritos para nivelar la cuestión antes incluso del descanso. Primero fue Muriqi, después disparó Darder muy alto un balón que había perdido Vencedor, luego de nuevo el meta tras un fallo en el despeje de Manu Sánchez... Demasiadas anotaciones de peligro. Pero aún así, conforme iba pasando el reloj el objetivo de llegar a tierra firme iba creciendo. Incluso cuando Manu Sánchez estuvo a punto de hacer el segundo tras un buen servicio de Vencedor. Pero fue Maffeo, un firme defensor como lateral derecho, el que con la izquierda logró el golazo del domingo. Esos pocos centímetros que le dejó Manu Sánchez cuando tiró la diagonal fueron suficientes para colársela a Ryan de una forma espectacular. Nada que objetar. A la carga el Mallorca, con hambre de victoria. A padecer el Levante. Así hasta la aparición de Morales. ¡Ay si hubiera buscado 2 centímetros más a la derecha! Ficha técnica Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samu Costa (Llabrés, 73'), Mateo Joseph, Darder (Pablo Torre, 61'), Virgili (Domènech, 83'); Muriqi (Antonio Sánchez, 83'). Levante: Ryan; Toljan (Dela, 73'), Elgezabal, M. Moreno, Manu Sánchez; Víctor García (Carlos Álvarez, 73'), Vencedor (Morales, 88'), Arriaga, Pablo Martínez (Olasagasti, 88'); Etta Eyong, Koyalipou (Brugué, 58'). Goles: 0-1, m.22: Etta Eyong. 1-1, m.78: Maffeo. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño). Amonestó a Darder (m.27), Samu Costa (m.47), Valjent (m.62), Arriaga (m.49) y Etta Eyong (m.84). Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 12.964 espectadores

