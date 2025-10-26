Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong protege el balón durante el partido contra el Mallorca. EFE

Punto en medio del diluvio

El Levante resiste las embestidas y Morales tiene la opción para ganar en el 94'| Etta Eyong volvió a demostrar su olfato dentro del área y puso por delante a su equipo, que dio la cara ante el Mallorca

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:08

Minuto 94, con apenas unos segundos para que el árbitro sople el silbato y todo el mundo se vaya a una merecida ducha con agua ... caliente. El Levante se defiende con toda la tropa envuelta en un tumultuoso orden. Balón que rechaza el equipo por ese abnegado espíritu defensivo que tienen los equipos que saben que es un año de sufrimiento y que cualquier gazapo les penaliza sobremanera. El esférico le cae a Olasagasti, el mediocampista tiene energía de sobra porque acaba de salir, por eso tiene la lucidez necesaria para no pegarle con desesperación. Levanta la cabeza y ve escorado a Morales, el hombre que por esos 38 años que reflejan su DNI tiene el mejor historial en la asignatura de contragolpe. A él le envía el balón y Morales hace lo que mejor ha sabido hacer en su carrera: galopar con el balón controlado directo a la portería contraria. El Comandante también está fresco de piernas y mente, y la escena recuerda situaciones vividas en otras temporadas. Entra en el área y suspende en el aire con habilidad el balón cuando se le cruza a la desesperada un rival. Pisa área pequeña. Solo le queda el portero por delante. Adapta su cuerpo para el golpeo con la derecha y... da en el hombro del guardameta que se veía ya totalmente entregado. Lo que pudo haber sido y no fue. Hubiera sido una brillantísima manera de haber acabado un duelo matizado por la tremenda tromba de agua que cayó durante la hora y media de juego. Una lástima se mire por donde se mire, pero tampoco es cuestión de traicionarse y obviar que también es verdad que el Mallorca apretó lo suyo durante muchísimos minutos. Prácticamente desde que Etta Eyong volvió a demostrar que es el más listo de la clase con diferencia. Al camerunés le basta cualquier simple excusa para liarla gorda. Y si no, sólo hay que ver lo que pasó en ese minuto 21 cuando pasó lo que nadie imaginaba que iba a pasar.

