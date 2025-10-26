El Valencia ya está en descenso La victoria del Celta lleva al equipo de Corberán al tercer puesto por la cola | La realidad del club blanquinegro es que actualmente es el cuarto conjunto de la Comunitat, ya que Villarreal, Elchey Levante le superan

Pedro M. Campos Dubón Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Es tan real como indignante. En puestos de descenso. El Valencia se retrotrae a la pasada campaña, cuando en la jornada 10 ocupaba el último lugar de la clasificación. Tras perder con Las Palmas en Mestalla (2-3), el conjunto que en ese momento dirigía Rubén Baraja sólo sumaba seis puntos de treinta posibles. Al final el vallisoletano acabó despedido y el sorprendente Carlos Corberán le dio un vuelco al equipo para llevarlo a posiciones preferentes. Incluso por momento se soñó con regresar a Europa. Pero en la confección de la campaña actual han regresado los mismos vicios y el tramo inicial de la competición ha desnudado a un equipo sin alma, sin futbolistas con jerarquía y con un entrenador que se va haciendo pequeño conforme llegan los malos momentos. La jornada deja una situación desesperante. El Valencia ocupa la posición número 18, con nueve puntos (dos victorias, tres empates y cinco derrotas), sólo dos por encima de los dos últimos puestos de descenso a Segunda División que ocupan Oviedo y Girona, ambos empatados a siete puntos. La victoria del Celta, con un gol en el minuto 87 ante Osasuna, ha consumado la tragedia.

La situación que se plantea es desesperante. Porque, además, las próximas jornadas no son para estar tranquilo. El sábado visita el Santiago Bernabéu ante el líder Real Madrid, luego recibe en Mestalla al Betis y más tarde llega el derbi contra el Levante. Rayo Vallecano y Sevilla serán los siguientes en un calendario que no ayuda a soñar con salir del pozo. Porque cada partido que pasa el Valencia juega peor. Ni las dos semanas libres por los compromisos internacionales han servido para darle consistencia a un equipo muy blandito. El ténico mantiene fijo su esquema de juego y la mayoría de los futbolistas elegidos, sólo con cambios esporádicos como el de Pepelu por Santamaría o el de Lucas Beltrán por Hugo Duro ante el Villarreal. Lo demás, más de los mismo pese a que el conjunto blanquinegro no funciona.

Y se ha llegado a tal punto de desesperación que hasta Gayà está siendo señalado. Tampoco el cambio frente al Villarreal ayudó para templar los ánimos con el capitán. La pitada contra Javi Guerra y el de Pedreguer fue tan inusual como preocupante. Hasta los intocables hasta ahora empiezan a sufrir la ira de una afición cansada de tanta indignidad. Llegó Ron Gourlay y lo primero que dijo es que necesitaba tiempo y que este era un proyecto a largo plazo. Pero la Liga no espera a nadie y este Valencia confeccionado a retales ha entrado en una zona de riesgo extremo. Es un equipo sin poder de reacción. Hay un dato que refleja esta pésima sensación. No remontada un encuentro desde el 27 de abril de 2023 cuando lo consiguió frente al Valladolid.

Y es más, en la competición reducida entre clubes de la Comunitat Valenciana, el Valencia ocupa la última posición. Villarreal, Elche y Levante superan al equipo de Mestalla. Esto ha ocurrido en contadas ocasiones, en las jornadas 4 y 11 de la temporada 2013/2014, en la 16 de la 2020/2021 y en la 8 y la 10 de la 2025/2026. Todo son señales de que este Valencia no funciona.

Lleva cinco partidos seguidos sin conseguir una victoria, con sólo dos puntos de quince posibles. Y se evidencias señales de que pueda haber cambios. El mercado de invierno llegará próximamente para poder variar la tendencia, pero veremos si Gourlay vuelve a fracasar en el intento. La marcha de Mosquera, Barrenechea y Sadiq, futbolistas básicos, no han sido reemplazados como se merece. Ni ha llegado un central referente, ni un mediocentro con calidad ni un delantero que genera preocupación en las defensas rivales. Así es imposible que haya reacción.

Mientras la situación entre en dificultades, los futbolistas confian en una recuperación exprés. «No veo que nuestros jugadores hayan bajado los brazos. Queríamos ganar. El resultado no ha caído de nuestro lado y tenemos que mejorar», relataba Danjuma, el mejor del Valencia frente al Villarreal. «En la primera parte estábamos bien, el penalti ha sido clave. No puedo decir mucho más. Hemos trabajado bien, no bajamos los brazos», señalaba.

Por su parte, Diego López confía en que el equipo se levante: «Veníamos convencidos de sacar los tres puntos por el partido que era, por la situación en la que veníamos y no puede ser. Y mañana desde ya trabajar para ganar ese partido de Copa, que no hay que quitarle importancia. Para mí es importante porque al final ganar también te da esa confianza. No tengo duda de que vamos a poder cambiar la situación». Mucho tiene que cambiar este Valencia para variar la tendencia.