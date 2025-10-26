Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma intenta frenar una internada de Comesaña. EFE

El Valencia empieza a dar pena

El conjunto de Corberán cae con justicia y vuelve a coquetear con el descenso | El Villarreal es ahora el equipo Champions y su profundidad de plantilla consume al equipo blanquinegro, despedido con pitos

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025

Comenta

No hay nada peor que dar pena. Es mejor sentir rabia o indignación, pero no indiferencia. Esto empieza a sentir la aficion con el Valencia. ... Corberán, que la pasada campaña transformó al equipo para llevarlo a posiciones preferentes, lo ha sumido en esta ocasión en el conjunto más plano de la categoría. Ni defiende bien ni ataca bien ni nada hace bien. Y ya han pasado demasiadas jornadas para pensar que todavía se pueden ensamblar las piezas nuevas. Es lo que hay y cuando se presenta enfrente una plantilla como la del Villarreal se desnudan las costuras. Que son kilométricas. Ni hay un jerarca en la defensa, ni hay un mediocentro con criterio ni arriba hay nadie que genere inquietud en la defensa rival. La cosa cada día pinta peor y al final de esta jornada las posiciones de descenso pueden estar a sólo un paso. De nuevo a sufrir. Gracias Peter Lim por dejar morir poco a poco a este club histórico. Ni ha invertido ni prevé hacerlo.

