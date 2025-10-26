El Valencia empieza a dar pena

No hay nada peor que dar pena. Es mejor sentir rabia o indignación, pero no indiferencia. Esto empieza a sentir la aficion con el Valencia. ... Corberán, que la pasada campaña transformó al equipo para llevarlo a posiciones preferentes, lo ha sumido en esta ocasión en el conjunto más plano de la categoría. Ni defiende bien ni ataca bien ni nada hace bien. Y ya han pasado demasiadas jornadas para pensar que todavía se pueden ensamblar las piezas nuevas. Es lo que hay y cuando se presenta enfrente una plantilla como la del Villarreal se desnudan las costuras. Que son kilométricas. Ni hay un jerarca en la defensa, ni hay un mediocentro con criterio ni arriba hay nadie que genere inquietud en la defensa rival. La cosa cada día pinta peor y al final de esta jornada las posiciones de descenso pueden estar a sólo un paso. De nuevo a sufrir. Gracias Peter Lim por dejar morir poco a poco a este club histórico. Ni ha invertido ni prevé hacerlo.

Y eso que el inicio del choque dejó otras sensaciones. El fútbol, como la vida, tiene acusadas injusticias. El Valencia más insulso de los últimos tiempos, se había reconvertido ante el poderoso Villarreal, con ese potencial atacante que provoca envidia. Pero el conjunto de Corberán no se amilanó. Sin un fútbol de chaqué, al menos supo que si por dentro no se podía acceder, pues había que buscar las acciones de ataque por las bandas. Se hizo con el dominio del juego tras un inicio igualado y llegaron las ocasiones de gol, todas esas que faltaron en partidos precendentes. Tuvo Pepelu dos faltas casi desde el mismo sitio que marró, luego Luis Rioja lanzó un disparo cruzado que sacó Junior Luiz y que generó varios rebotes que dieron vida a la ocasión y, por último, Javi Guerra tuvo la más clara con un chut con efecto desde la frontal del área que salió por muy poco. Del famoso «se masca el gol» se pasó a la acción inesperada. En una acción en el área valencianista sin ninguna incidencia potencial, Copete llegaba un instantes después que Gerard Moreno a por el balón y el delantero caía por un pisotón. Quizá era demasiado leve, pero las imágenes paradas de la televisión parecían claras. En movimiento generaban más dudas. Pero Alberola Rojas no lo dudó y señaló penalti. El propio Gerard Moreno anotaba la pena máxima con suficiencia. Era el minuto 44. Triple injusticia: porque llegó cuando mejor estaba el Valencia, porque fue muy dudoso y porque ocurrió justo antes de irse al vestuario. Un golpetazo acusado.

Corberán quiso dar un golpe de efecto, al menos en ataque, y dejó fuera a Lucas Beltrán para dar entrada al empuje de Hugo Duro. Nada más saltar al campo un centro de Rioja casi lo anota en su portería Juan Foyth. Pero lo que podría motivar al Valencia se convirtió en lo contrario. El Villarreal comenzó a carburar. Encontró los huecos que le dejaba el equipo de Corberán y la calidad de sus futbolistas hizo lo demás. Comesaña, un mediocentro sin mucho cartel, comenzó su recital atacante. Tuvo una ocasión clarísima, con un remate más solo que la una que lanzó fuera. Las arrancadas amarillas continuaban y luego fue Moleiro el que pudo anotar el segundo, pero su disparo se marchó alto. Era cuestión de esperar. Y ese momento llegó instantes después cuando el georgiano Mikautadze recortó con maestría a Thierry Correia, su remate lo sacaba Agirrezabala pero el balón quedaba suelto en el área y Comesaña, el más listo de la clase, remachaba.

Mestalla no aguantó más y arreció la bronca contra sus jugadores y contra el señor que a más de 11.000 kilómetros está dejando malvivir al Valencia. Gueye y Mikautadze pudieron dejar el marcador en una afrenta imperdonable, pero marraron. La mejor ocasión del Valencia fue una jugada de Danjuma, sin duda el mejor del equipo, pero no acertó. Hubo bronca a Javi Guerra y Gayà cuando fueron reemplazados y ovación a Parejo. Y el descenso a un solo paso. Miedo.

Ficha técnica:

Valencia: Agirrezabala, Thierry R. (Santamaría, 83'), Tárrega, Copete, Gayà (J. Vázquez, 61'), Pepelu (Raba, 83'), Javi Guerra (A. Almeida, 61'), L. Rioja, Danjuma, Diego López y Beltrán (Hugo Duro, 46').

Villarreal: Júnior R, Mouriño, Foyth, Renato Veiga, S. Cardona, Pepe, Santi CV. (Parejo, 79'), Gueye (T. Partey, 68'), A. Moleiro (Buchanan, 87'), Gerard © (Ayoze, 68') y Mikautaudze (I. Akhomach, 79').

Goles: 0-1, Gerard Moreno, de penalti (45'). 0-2, Santi Comesaña (57').

Árbitro: Alberola Rojas (Comité manchego). Amonestó a Gueye, Mouriño, Copete, Comesaña y Tárrega.

Incidencias: 45.560 espectadores en Mestalla.