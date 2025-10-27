Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
Piccini celebra un gol con el Valencia. EFE/Juan Carlos Cárdenas

La dura confesión del exfutbolista Cristiano Piccini

El que fuera jugador del Valencia, ya retirado con 33 años, confiesa que «esperaba que mi esposa se durmiera para que no me viera llorar» por el dolor de las lesiones

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Los problemas físicos y las lesiones suelen ser la penitencia con la que tienen que lidiar algunos futbolistas. Es la cara amarga de este deporte ... que en ocasiones les toca sufrir a los profesionales. Un exvalencianista se encuentra entre ellos. Es el caso de Cristiano Piccini que, ya apartado de los terrenos de juego, ha abierto su corazón en una entrevista y reconoce el calvario que vivió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  8. 8 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La dura confesión del exfutbolista Cristiano Piccini

La dura confesión del exfutbolista Cristiano Piccini