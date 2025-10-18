Deportivo Alavés - Valencia CF: a qué hora juegan y dónde ver el partido en directo por televisión Los valencianistas buscan la primera victoria a domicilio de la temporada

Los jugadores del Valencia posan antes de comenzar el partido ante el Girona.

Mario Lahoz Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 15:29

El Valencia CF regresa a la competición tras el parón internacional. Carlos Corberán atraviesa el momento más delicado desde que ocupa el banquillo valencianista. El equipo acumula un pobre bagaje de resultados con 4 puntos de los últimos quince posibles que le situán en la 15ª posición de la tabla, dos puntos por encima del descenso.

Si los equipos que ocupan los puestos de descenso hacen los deberes, el Valencia podría disputar el choque como uno de los tres peores equipos del curso por primera vez en la temporada. Corberán y su plantilla viajan a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés, un equipo al que acumulan ocho años sin vencer en su feudo, y conseguir uno de los grandes debes del club, las victorias a domicilio.

El equipo del 'Chacho' Coudet consiguió suprimir la condición de invicto del Elche con un contundente 3-1. Con 11 puntos, están en la parte media de la tabla, a tan solo dos puntos de acceder a los puestos europeos.

El conjunto ché está ante uno de esos partidos que se juegan con las piernas, la cabeza y el corazón. La crispación del entorno y todo lo que envuelve a la entidad no augura un buen resultado. Pero la plantilla debe aislarse y depositar todos sus esfuerzos en lograr los primeros tres puntos como vistante.

El Deportivo Alavés no podrá contar con Facundo Garcés, sancionado disciplinariamente con 12 meses por la FIFA debido a unas irregularidades en su pasaporte. Maras y Moussa Diarra completan la enfermería de los babazorros.

Por su parte, Corberán no podrá disponer de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, apartados hasta diciembre debido a sendas lesiones musculares. Foulquier y Ugrinic están en duda, aunque no han entrenado con normalidad durante la semana y lo más normal es que no entren en la lista.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia CF viaja hasta Vitoria para medirse al Deportivo Alavés este lunes 20 de octubre. El partido se disputará en el Estadio de mendizorroza a las 21:00 horas. Puedes seguir la emisión del partido en directo por televisión a través de DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS