Figuración del polideportivo. VCF

El Valencia informa al Ayuntamiento que va a pagar los 11,2 millones del polideportivo de Benicalap

El desembolso permitirá desbloquear y hacer efectiva la compra del terciario por Atitlan, condicionada a este requisito| El club ha solicitado al Consistorio el número de cuenta para hacer el ingreso del dinero

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

Comenta

11,2 millones de euros. Eso es lo que el Valencia va a pagar por la construcción del polideportivo de Benicalap, una de las reivindicaciones vecinales más importantes del Nou Mestalla y uno de los puntos que permitirán desbloquear el terciario que tiene vendido el club a Atitlán. Finalmente serán esos 11,2 millones (IVA incluido) que tanto han dado que hablar.

El club ha comunicado por escrito al Ayuntamiento la aceptación de la última valoración efectuada por la Fundación Deportiva Municipal sobre la construcción del Polideportivo de Benicalap y le ha solicitado el número de cuenta para proceder a realizar el ingreso correspondiente en la Tesorería Municipal, con carácter previo a la solicitud de cualquier licencia de obras del terciario.

El importe a ingresar, de acuerdo con la última valoración efectuada por la Fundación Deportiva Municipal asciende a 11.270.045,06 euros (IVA incluido), de acuerdo con los módulos IVE de junio de 2025.

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en julio de 2024, acordó aprobar definitivamente la Modificación del Plan ATE en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana Zona A «Antiguo Mestalla» y Zona B «Corts Valencianes», estableciendo en la ficha de gestión B «Corts Valencianes» como requisito necesario para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo que tengas asignado un uso dominante terciario «el ingreso en la Tesorería Municipal del coste total IVA incluido de la construcción del polideportivo municipal en la parcela GSP-1 a ejecutar por el Ayuntamiento de València, de acuerdo con la valoración actualizada que efectúe la Fundación Deportiva Municipal en aplicación de las previsiones contenidas en el Convenio de colaboración suscrito el 3 de septiembre de 2007».

Si bien el acuerdo del pleno estableció como requisito necesario para el otorgamiento de cualquier licencia de obras sobre las parcelas de uso dominante terciario el ingreso del coste del polideportivo, el Valencia CF se ha adelantado y ha solicitado el número de cuenta, sin haber presentado todavía solicitud de licencia de obras sobre dichas parcelas.

