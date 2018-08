Fernando Giner: «Hemos tenido incluso patos en casa»

Fernando Giner, portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, ha tenido todo tipo de mascotas a lo largo de su vida. Ahora convive con Lucas, un yorkshire terrier de 4 años.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Lo trajeron los Reyes Magos. Le escribimos una carta y nos concedieron este deseo…

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Se lo puso Celia, una de mis hijas.

3 ¿Dónde duerme?

En nuestra cama. Con Merche y conmigo.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

«Hasta luego, Lucas».

5 ¿Has viajado alguna vez con Pancho?

En el coche viaja de forma segura en un transportín. Sobre todo, en los viajes cortos como cuando nos vamos a Matarraña o a lugares donde puede venir sin ningún problema. Se porta fenomenal y le encanta viajar con la familia.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Sí. Lucky o Luquitas.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Lo entiende todo. Sólo le falta hablar.

8 ¿Qué es lo que más te molesta de Lucas?

Que es territorial y muy cabezota.

9 Y lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas.

Cuando veo que son de gran tamaño y agresivas, que no cuiden que pueden intimidar a los demás.

10 Si tu mascota fuera humana, ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Bonachón. Me lo imagino con un mostacho, muy amigo de sus amigos y se dedicaría al humanismo.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí. Antes de Lucas estuvo Cody. Hemos tenido periquitos, peces e incluso patos en casa.

12 ¿Eres de los que han dicho: «Cuanto más conozco a las personas más quiero a mi perro»?

No. Una persona es una persona y una mascota es una mascota.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerle?

Sí. Tener una mascota te hace más humano.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Al final, en muchas ocasiones, las personas, dentro de nuestras imperfecciones, somos caprichosas y confundimos lo que es una mascota, que es uno más de la familia, con un capricho. Cuando el capricho deja de satisfacer, se prescinde de él y no comprendemos que es uno más de la familia y, como tal, es una responsabilidad. Es una muestra más de que las personas son imperfectas. Sólo con una visita al centro de adopción de mascotas abandonadas de Benimámet se puede ver hasta dónde llega la magnitud de este problema.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

La realidad es que no existe esa voluntad de que la ciudad esté adaptada a los animales. Faltan lugares 'pet-friendly' donde poder compartir las cosas cotidianas con nuestras mascotas, a la vez que sean respetuosos con los vecinos que no tienen ese mismo deseo. Las primeras que no son amables con los animales son las instituciones. Recientemente hemos denunciado el estado lamentable del refugio animal de Benimámet y hemos pedido que urgentemente se establezca un plan para mejorar la situación, pero Ribó nos lo negó. Sinceramente, el trato que da Ribó a nuestras mascotas abandonadas ha sido otra decepción más.