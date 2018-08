Petardo, el guardián de Francis Montesinos que cuida de 11 pavos y 22 gatos

Francis Montesinos celebra 50 años como diseñador, una profesión que le ha convertido en uno de los rostros más populares de la alta constura. Durante su trayectoria, el maestro de la aguja ha contado con grandes amigos, humanos pero también animales, como su perro Petardo, veintidós gatos y once pavos.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Soy un gran amante de los animales y como siempre he alternado la ciudad y el campo, en mi casa han estado muy presentes. Es una larga historia de amor. Loba, Fredy, Tizón convivieron conmigo más de quince años en Santa Bárbara. Al trasladarme al campo puro, en Lliria; ya tengo once pavos, veintidós gatos y a Petardo, mi perro guardián. Todos han llegado a mi vida por medio de la amistad. Petardo lo adopté tras verlo en el Facebook de la protectora Ribamontes, sus ojos estaban entre tristeza y ternura, me impactó y a la media hora las responsables del centro me lo trajeron a casa. Ellas, Desampa una de las maniquíes más emblemáticas de la Valencia de los ochenta y, Carmen; me dieron la gran sorpresa de tenerlo al instante. Los pavos, es otra historia de amistad que surge de la granja de mi amigo Kiki, La Llometa de Llavata, que me regaló una pareja de pavos que tuvieron a su vez doce crías, formando así una familia. Todos los días de siete a ocho, saltan a mi terraza para darme los buenos días. Los gatos aparecieron salvajes y cuando se sintieron como en casa, se quedaron.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Petardo se lo puso mi gran amigo Pepe Puchol, un nombre puramente valenciano (risas).

3 ¿Dónde duerme?

En el porche, como todos los buenos guardianes.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

«Estás al cargo de todos».

5 ¿Has viajado alguna vez con ella?

No, nuestra vida la hacemos en el campo.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

No, Petardo es así de contundente.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Su capacidad de transmitir, fidelidad, seguridad y compañía.

8 Lo que más te molesta de tu mascota

Nada.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

Cuando convierten al perro en algo que no va con su naturaleza. Peluquerías excesivas, vestuario innecesario… etc.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Solidario, valiente y siempre dedicándose a la seguridad del resto. Sería un buen voluntario.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Siempre.

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

No se puede equipar, sí que es cierto que los animales nunca nos traicionan. No sólo las personas nos cambian la vida.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

No, desde pequeño he sentido una gran ternura por todos los animales. De hecho, he colaborado en campañas de concienciación. Creo que tenemos una responsabilidad con la naturaleza y con nuestro planeta, los animales son una parte fundamental que tenemos que cuidar y respetar.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Prefiero no calificar al tipo de personas que son capaces de abandonar a un animal que han tenido en sus vidas y les han hecho felices.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

Cada vez más. Las instituciones han creado espacios adaptados que facilitan la convivencia de los animales con la vida cotidiana.