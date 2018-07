Esta es la fauna que tiene en casa Carmen Amoraga

Carmen Amoraga (Picanya, 1969) licenciada en Ciencias de la Información, inició su carrera ganando el Ateneo Joven en 1997 con la novela 'Para que nada se pierda' y tras ganar el Premio de la Crítica Valenciana quedó finalista del Nadal con 'Algo tan parecido al amor' y del Planeta con 'El tiempo mientras tanto'. En 2014 resultó ganadora del LXX Nadal con 'La vida era eso'. Al margen de ello, su parte más desconocida es su amor por los animales. En casa alberga una pequeña fauna animal, donde comparte vida con un perro, un gato y una ninfa.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Haddock llegó después de que murieran los dos perros que teníamos con muy pocos meses de diferencia. Mi marido no quería tener ninguno más porque fue muy doloroso, pero vimos una foto de este cachorro en internet. Había nacido en una camada grande y sus dueños lo cambiaban por un móvil o 50 euros, y nos fuimos corriendo a por él.

El gato, Simba, apareció una mañana en el bar de mi hermano. Lo acompañaba el perro de mi hermano. Fue muy gracioso, porque mi hija, no dejaba de pedir un gato pequeño naranja, y de repente, apareció.

La ninfa se la regaló a mi marido una alumna de animación lectora, en Sant Joan de Moró, cuando tuvo que dejar las clases.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

En los tres casos, fueron las niñas. Haddock, por el Capitán Haddock. Simba, por el Rey León, y Coco, porque acabábamos de ver Coco, de Disney Pixar.

3 ¿Dónde duerme?

Coco, en su jaula, claro. En invierno dentro de casa y ahora, en el patio. El perro y el gato, en casa.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

«¿Nos vamos de paseo?»

5 ¿Has viajado alguna vez con ella?

Nos los llevamos siempre a Artana, donde tenemos una casa. Van en el coche, con nosotros, en el transportín y la jaula. El perro y la ninfa, tan felices. El gato se marea, tenemos que darle una pastilla.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

No, les llamamos por sus nombres. Somos un poco sosos.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

En general, el de llevarse bien entre ellos. El gato y el perro deben creer que son de la misma raza. Comen juntos, duermen juntos, juegan juntos… Y en invierno, cuando Coco va suelta por la casa, no le hacen nada tampoco.

Haddock, además, tiene el don de cuidar de las niñas: las despierta, las acompaña a dormir, las vigila, les tiene paciencia…. Y como todos los perros, es capaz de intuir los estados de ánimo más bajos y es especialmente cariñoso en esos casos.

El gato…. Tiene el superpoder de querernos, ¡pudiendo no hacerlo! A Coco la tenemos tratada poco tiempo, aún no hemos descubierto ningún poder, pero de momento, le presuponemos el de haberse adaptado a una casa tan caótica y llena de gente y animales.

8 Lo que más te molesta de tu mascota

No me molesta, me duele, mucho, que tengan que vivir tan poco tiempo.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

A partes iguales, me molesta tanto que no les traten con respeto como que les traten como si fueran humanos. Son seres vivos a los que hay que respetar, proteger, cuidar, querer, pero no son humanos. Y además, hay que tener en cuenta que viven dentro de una sociedad que no está preparada ni si quiera para las personas, mucho menos para los animales, por tanto, me molesta que no recojan excrementos o que se lleven sueltos animales potencialmente peligrosos etc.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

¡Madre mía! Nunca me lo he planteado…. A ver, sin pensarlo mucho…. Haddock sería una buena persona, eso seguro, de esas confiadas que no son capaces de ver el mal en el otro, y se dedicaría a cualquier cosa que tuviera que ver con la relación entre las personas. Simba sería una persona distante, reservada, y se dedicaría a todo lo contrario, algo que le mantuviera alejado de la gente. Y Coco, no lo tengo claro aún.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí. Yo he tenido perros y gatos, juntos, toda la vida. Y antes, en casa, teníamos a Jim (cruce de Dálmata y Setter) y Laia (Golden) que convivieron con Simba muchos años y murieron con muy poca diferencia de tiempo.

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

No. Cuanto más conozco a algunas personas, más quiero a algunas personas, y al contrario, lo mismo (menos quiero a algunas personas). A mis mascotas las quiero, y mucho, por ser como son.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

No, porque siempre he tenido animales. Creo que tenerlos, quererlos, compartir mi vida con ellos, va en mi ADN.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Porque el ser humano es caprichoso y egoísta, en general, y en particular, este tipo de personas más todavía. Y porque da la sensación de que no va a pasar nada si se comete este acto atroz e ilegal.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

Yo no he tenido problemas nunca en ese aspecto, aunque soy consciente de que hay mucho que avanzar tanto por parte de las personas que tenemos animales como de la sociedad. En Valencia ciudad, por ejemplo, creo que Gloria Tello está haciendo un trabajo magnífico en este sentido.