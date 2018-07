Los divos de María Abradelo

María Abradelo trata a sus yorkshire terrier como si fueran sus hijos. La presentadora y actriz, que ha estado muy unida a los animales desde que era una niña, presenta a Yorky y Diva.

1 ¿Cómo llegaron a tu vida?

Pues Yorky me lo regaló una fan mía hace muchos años, sabía que me encantaban las mascotas, y me dio una sorpresa con el perrito. Diva es una perrita que le regalamos a mi mamá desde Hungria, y después desde Valencia viajó hasta Madrid.

2 ¿Por qué elegiste esos nombres?

Diva en honor a un grupo de cantantes líricos de España en el que cantaba mi mamá que se llamó Divas, y Yorky porque es un yorkshire.

3 ¿Dónde duermen?

En sus cunas.

4 ¿Qué les dices antes de salir de casa?

Les hablo, les doy mimos, como si fueran mis hijos.

5 ¿Has viajado alguna vez con ellos?

Claro, a muchísimos sitios en la Comunidad Valenciana. Cuando hacia el programa en Canal 9 Yorky siempre me acompañaba. Ahora de vez en cuando van conmigo también.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Bueno, 'mimosos'.

7 ¿Qué superpoder crees que tienen?

(Risas) Pues el de dar cariño, si se considera un superpoder, y que te cuiden...

8 Lo que más te molesta de tus mascotas

Nada, sino no las tendría.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

Que no los saben educar.

10 Si tus mascotas fueran humanos, ¿qué tipo de personas crees que serían, a qué se dedicarían?

Pues serían muy humanos, con grandes valores, respeto y educación a la vida y a todos.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí, actualmente tengo una tortuga grande y he tenido hasta un mono en mi casa. Desde los 4 años he contado con todo tipo de mascotas. Mi familia siempre ha adorado a los animales y seguirán haciéndolo.

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

Pues sí, es totalmente cierto. Pero claro, hay personas y personas, y mascotas y mascotas.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerles?

Siempre cambia, para bien.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Quizás sea por motivos económicos, gastos sanitarios y manutención de las mascotas... Hay mucha gente mala.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

No, creo que va poco a poco, pero de momento no. Si no está adaptada ni para las personas con discapacidad... ¡Imagínate! ¡Una pena!