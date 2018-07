El perro de María Almudéver «¿Abandono animal? Si no tenemos compromiso entre las personas, imagina con las mascotas» María Almudéver junto a Cuco. La mascota de... Popular por series como 'Aquí no hay quien viva', la actriz valenciana ha trabajado en más de una veintena de películas y se ha subido a las tablas de los escenarios de media España. Lo que no imaginó es que su vocación le haría conocer a su mejor amigo, Cuco, un perro mestizo del que no se separa desde que se encontraron en un rodaje MARÍA GARDÓ Valencia Viernes, 20 julio 2018, 00:37

María Almudéver es una popular actriz valenciana conocida por su participación en series de televisión como 'Aquí no hay quien viva' y que ha trabajado en una veintena de largometrajes, además de ser una habitual en los escenarios teatrales. Lo que nunca esperó es que su vocación le haría conocer a su mejor amigo, Cuco, un mestizo de 9 años que le acompaña a todas partes.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Estaba trabajando en un rodaje y hacía falta un perro para que participara. Yo siempre había querido tener uno y les dije que si lo compraban me lo quedaría. Buscábamos un yorkshire, fueron a un criadero de Aldaia y se lo quedaron por 400 euros. Más tarde nos dimos cuenta que era un negocio ilegal, y que nos habían estafado con la raza. Hay que ir con mucho cuidado en esto. Luego lo vi, ahí en su jaula, me dije: «Este es mi perro, sea lo que sea». Y ya nunca nos separamos.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Cuco en argentino significa fantasma. Y yo le decía: «Tú no eres un yorkshire, tú eres un fantasma». Además es muy cuco, muy listo.

3 ¿Dónde duerme?

Tiene su cama a los pies de la mía, aunque en invierno se sube y se pone detrás de mis rodillas para calentarse. No puedo echarle.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

Que se porte bien y que vuelvo pronto. Siempre le doy una chuce y se va a su cama, se porta muy bien.

5 ¿Has viajado alguna vez con ella?

A muchos sitios. Siempre voy con él. En avión no, porque no me fío de cómo los tratan. Pero me he ido de vacaciones con él en coche o en barco a Menorca. Suelen tener jaulas para ellos y aún así sufro y lo saco en cuanto puedo.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Gordo, cuquele.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Tiene una gran capacidad para entender, no soporta ver a la gente triste y siempre va a consolar. En ese sentido es muy humano.

8 Lo que más te molesta de tu mascota

Quizás es demasiado protector y se pone a ladrar enseguida cuando escucha ruidos extraños. Además no soporta los monopatines ni los petardos. Creo que hay que concienciar mucho más a la gente de los problemas que crean a los perros en Fallas, estos sobresaltos provocan extravíos y atropellos. Yo siempre que puedo me voy de Valencia en esas fechas.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

La gente que no recoge las cacas, pagamos justos por pecadores.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Es muy protector, pequeño pero muy fuerte. No sé pero lo imagino como bombero. Por carácter y cuerpo.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Tuvimo un hámster en mi familia. Ahora también tengo dos pajaritos: Bonnie y Clyde

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

Sí, totalmente.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

Mucho, me he vuelto más paciente y cariñosa. Además, gracias a él salgo más al aire libre, me ha puesto en contacto con la naturaleza.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Creo que es un fallo absoluto como sociedad y una falta de responsabilidad y compromiso. Pero si les fallamos a las personas, imagina a los animales. Tenemos que cuidarnos más entre todos.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

Vamos poco a poco, no estamos al nivel de otros países europeos, donde, por ejemplo, te ven con perro, te dejan entrar y le dan agua. Aún queda mucho.