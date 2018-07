«Es un buen compañero en momentos de soledad»

Anabel Medina Garrigues (Torrent, 1982), la tenista que en 2017 fue nombrada capitana del equipo español de Copa Federación de Tenis, nos presenta a su perro mochilero, Gordo. Directora del BBVA Open Ciudad de Valencia, y que fue olímpica, no puede separarse de su pastor alemán. Conocida como la 'xiqueta de Torrent' en el circuito, la deportista considera que deberían haber más playas para perros.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Mi padre me lo regaló.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Porque mi padre lo tuvo durante tres meses hasta que me lo quedé yo y él ya le había puesto ese nombre…

3 ¿Dónde duerme?

En el dormitorio, lucha por subir a la cama, pero ¡no le dejo!

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

¡Ahora vengo, no tardo nada! Y me pone cara de pena...

5 ¿Has viajado alguna vez con ella?

No, porque es muy grande.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Sí, 'goldito'.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

No hay pelota que se le resista, no sé cómo lo hace pero las encuentra todas.

8 Lo que más te molesta de tu mascota

¡Los pelos!

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

Cada uno en su casa puede hacer con su mascota lo que considere, pero una vez sales a la calle hay que respetar las zonas comunes. Que suban los perros a sillas o mesas no me parece lo más correcto para los demás, porque esas personas pueden tener miedo, alergia, o, simplemente, que no les gusten los animales.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Sería una persona muy activa, estaría siempre haciendo planes. Un tipo mochilero, activo, pero independiente. Creo que sería empresario.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí, gatos, periquitos...

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

Creo que hay personas increíbles en el mundo. Pero en mi caso, lo perros siempre me han demostrado una fidelidad especial.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

Es un buen compañero en momentos de soledad, te ayuda a sentir paz viendo que está a tu lado sin decir nada, pero sabiendo que te apoya.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Porque la gente compra una mascota pensando que es un juguete. Las mascotas requieren una responsabilidad y un compromiso muy grande y eso incluye las vacaciones, viajes... Me cuesta entender cómo una persona puede mirar a los ojos a un animal y abandonarlo sin ningún sentimiento de arrepentimiento, pena y sobre todo rechazo a uno mismo.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

¡Totalmente! Depende de las personas, hoy en día puedes pasear y viajar con ellos donde quieras, incluso hay hoteles para perros por si los dueños tienen que viajar. Lo único que falta es que dejen entrar a los perros en más playas.