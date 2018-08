La historia del agaporne que apareció en el balcón de Begoña Rodrigo

La ganadora de Top Chef España, Begoña Rodrigo, nos presenta al agaporne que un día llegó a su balcón por casualidad y ya se quedó a vivir en su casa. La cocinera y propietaria de La Salita y Nómada no puede ver una película o hablar por teléfono cerca de su mascota, pues pronto Capo imita todos los sonidos pidiendo protagonismo.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Un día lo encontramos en el balcón, sin más. Nos sorprendió porque es un tipo de pájaro que suele vivir en pareja, por lo que pusimos fotos en la zona por si alguien lo reclamaba, pero no fue así y nos lo quedamos.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Porque se pasa el día haciendo sonidos que que inducen como a mando, pide protagonismo constantemente.

3 ¿Siempre está en su jaula?

Sí, aunque lo hemos dejado eventualmente suelto por el comedor.

4 ¿Te despides antes de salir de casa?

Sí.

5 ¿Has viajado alguna vez con él?

No.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

A los animales, como a los niños, me gusta tratarlos como a personas normales, no como a bebés. Considero que le hablo y me entiende, o eso quiero creer.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Superpoder no sé, pero antes de entrar en casa ya sabe que llegamos.

8 Lo que más te molesta de tu mascota

Que tan pronto te pones a ver una película o a hablar por teléfono imita todos los sonidos que haces, por lo que olvídate de hablar y de la peli.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

Que no se preocupen en educarlas y sean condescendientes, las mascotas son un reflejo de sus dueños.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Con todos mis respetos: vendedor de mercado. Es dicharachero, curioso y parlanchín. Al fin y al cabo, no deja de ser un loro.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí.

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

No, me encanta mi mascota pero el género humano me tiene totalmente hipnotizada, para bien y para mal.

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

Las mascotas, como los hijos, te hacen ser más generoso y responsable, te dan mucho más de lo que pensaste.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Porque hay gente demasiado egoista que sólo piensa en una mascota como un complemento, no como un miembro más de su familia, de su vida.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

Me temo que queda mucho por hacer, no está ni adaptada para personas con poca movilidad, imagínate para los animales. Pero mejor que estaba, está.