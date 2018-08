¿Quién es el seductor que siempre acompaña a Luis Miguel Seguí? El actor, productor y guionista alicantino, conocido sobre todo por sus papeles en 'La que se avecina' y 'Olmos y Robles', nos presenta a su perro Pancho BEATRIZ DE ZÚÑIGA Martes, 14 agosto 2018, 00:57

El intérprete Luis Miguel Seguí encontró a Pancho cuando paseaba por las calles de Canarias. Estaba perdido, lleno de bichos y asustado. Lo llevaron al veterinario y desde entonces no se separa de él.

1 ¿Cómo es tu día a día con él?

Como vivo en Los Ángeles, no me lo puedo llevar. Allí son bastante amantes de los animales, pero en mi apartamento no se permiten animales. Así que, cuando estoy fuera, aquí me lo cuida una amiga.

2 ¿Cómo llegó a tu vida?

Lo encontramos (con Antonia San Juan) en la calle en Canarias. Estaba perdidito, lleno de bichos, asustado y nos siguió. Lo llevamos al veterinario, le hicieron pruebas y nos dijeron que estaba muy mal por los resultados de las analíticas. Pero a la semana siguiente volvimos a hacerle analíticas y estaba todo perfecto. El veterinario nos dijo que era increíble. Necesitaba cariño y amor. Es muy cariñoso, muy bueno y muy agradecido. Es para comérselo.

3 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Al principio le pusimos 'Rocky', pero después empezamos a llamarle Pancho y Panchito y se le quedó.

4 ¿Dónde duerme?

A veces duerme conmigo en la cama y otras veces en el sofá, como le da la gana a él.

5 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

Le digo: «No te hagas la víctima que vengo enseguida» (ríe). Siempre me está haciendo chantaje. Viene corriendo a la puerta y se sienta a mirarme con cara de pena, y le digo «vengo enseguida, no tardo nada». Muchas veces me voy a un sitio donde sé que no lo puedo llevar, como un restaurante, y aún así llamo y les digo: «Voy con un perrito, se porta bien…», y muchas veces al final me lo llevo. Realmente se queda solo muy poco tiempo.

6 ¿Has viajado alguna vez con Pancho?

Claro. He ido a Alicante varias veces, a Ibiza, Málaga, Canarias… Ha probado todos los medios de transporte: el tren, el avión y el coche.

7 ¿Tiene motes cariñosos?

Yo le llamo 'chulito' porque es muy seductor. Es un perro muy especial, de los tíos pasa bastante, pero a las chicas sí que les hace mucho caso. Alguna vez cuando vienen amigas a casa se acerca a ellas poco a poco, las mira fijamente, se apoya sobre ellas y empieza a suspirar y todas caen rendidas con él. Pero esto solamente lo hace con chicas. Y al final acaba todo el mundo tocándole la barriga, que le encanta, y consigue meterse a la gente en el bolsillo muy fácilmente. ¡Es muy listo el canalla!

8 ¿Qué superpoder crees que tiene?

(Ríe). Nunca me lo había planteado, pero consigue todo lo que quiere con una mirada. En la calle tiene un montón de éxito. La gente me decía: «Con el perrito se liga mucho». Y es verdad que tanto chicos como chicas lo miran y les parece muy cariñoso. Como tiene un colmillo de abajo un poco salido hacia un lado, yo siempre le digo: «Panchito con lo feo que eres mira que ligas». Es muy lindo.

9 ¿Quién liga más, él contigo o tú con él?

Él liga más que nadie, no sé cómo consigue tener tanto público. La gente lo mira y le da caricias, pero a mí no me dice nadie nada (ríe).

10 ¿Qué es lo que más te molesta de Pancho?

Es tan bueno que no me molesta nada. No me importa tener el sofá lleno de pelos, eso se limpia y ya está. Se porta tan bien que no hay nada que me moleste.

11 Y lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas.

Tenemos que ser todos un poco responsables y recoger las cacas, estar pendiente de ellos y cuidarlos mucho. Es horrible cuando te enteras de que los abandonan o que los tienen mal cuidados y atados. La gente tiene que cuidarlos con cariño. Si no lo quieren tener, que no lo tengan. Si lo tienen, debe ser con todas las consecuencias. A veces he estado en algún rodaje en el campo y he visto que algunos están atados, solos, todo el día…

12 Si tu mascota fuera humana, ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

Sería un filósofo, un seductor. A veces hablo con él y, depende de las cosas que le estoy diciendo, parece como si actuara en concordancia con lo que le comento. Si le estoy metiendo un rollo se levanta y se pira. O, como el otro día que volví, le estuve explicando cómo me había ido fuera y miraba hacia otro lado. La primera vez que me marché cuando vine estaba enfadado. Pensaba que iba a venir corriendo, pero se acercó y fue como que se lo pensó e hizo como si le diera igual y se dio la vuelta. Le dije: «Bueno, pues si te quieres quedar aquí y no quieres venir conmigo me voy». Y rápidamente vino corriendo. Yo me reía y le decía: «Te he pillado».

13 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí, dos perritos más que fallecieron el año pasado. Una tenía cáncer y la otra ya era muy mayor…

14 ¿Eres de los que han dicho: «Cuanto más conozco a las personas más quiero a mi perro»?

En algún momento, pero no. Porque hay gente de todo tipo y hay mucha gente maravillosa y prefiero no generalizar. He conocido a personas excelentes, fantásticas y llenas de amor y cariño y personas que son todo lo contrario.

15 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerle?

No lo sé. Lo que sí ha cambiado es mi ritmo de vida porque estoy pendiente de él y eso también me gusta. Me despierto temprano para salir a darle un paseo, también aprovecho para escribir, leer y hacer trabajo. Como mínimo sale tres veces al día. Aunque sea un animalito, en realidad es como una personita, lo único que no puede es hablar, pero estoy convencido, y se lo noto, que los sentimientos, el cariño o el enfado, lo muestra exactamente igual que los humanos. Es como una personita que no habla, pero que sí se comunica.

16 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

No puedo entender cómo si alguien quiere a su mascota puede hacer eso. Y si no la quieren no sé por qué la tienen. Muchas veces es porque el niño se pone caprichoso y los padres le compran una mascota y luego se dan cuenta de que no la pueden cuidar. El niño se aburre de la mascota y, en lugar de tener un poco de conciencia y cabeza y llevarla a un lugar adecuado, la abandonan. Ya que fueron a cogerla o a comprarla, que me parece fatal lo de comprarlas, deberían perder el mismo tiempo en dejarla en un lugar adecuado. O lo que sería mejor todavía, que se preocupasen de buscarles una familia donde lo vayan a cuidar. Con Antonia colaborábamos con protectoras y refugios.

17 ¿Qué tal fue la experiencia con protectoras y refugios?

Nos quedábamos a los perritos un tiempo hasta que viniera la persona adecuada. Algunas veces ha venido alguien y no lo hemos tenido muy claro y decidíamos que no se lo dábamos. Tuvimos tres perritos así. Después es muy duro dejarlos ir. Son súper cariñosos y súper agradecidos, saben perfectamente lo que estás haciendo por ellos, vienen asustados y se van abriendo a ti y les coges mucho cariño. Hubo una de la que nos enamoramos tanto que luego estuvimos molestando durante meses al dueño para que quedar por el barrio y verla. El chaval lo hacía con toda su buena fe, pero al final ya nos daba largas (ríe).

18 ¿Está España adaptada a los animales?

Poco. Hay cosas que me molestan muchísimo. ¿Por qué no puede entrar un animal a un restaurante? No lo entiendo. Un animal que se porte bien y se quede sentadito no va a traer ninguna enfermedad ni nada parecido. Y en supermercados y en todos los lugares… La gente que tenemos perritos los tenemos muy saludables y muy bien cuidados. Yo, no es que lo lave todos los días porque no es bueno, pero sí lo hago cada dos semanas o como mucho una vez al mes. No entiendo por qué no pueden entrar a lugares públicos. Y fuera de España son 'mascotasfriendly' en todos los sitios. No digo que los dejemos sueltos porque puede molestar, pero ¿entrar a los sitios?