Sandra Gómez: «Las penas por maltrato animal siguen siendo ridículas» La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia y portavoz socialista nos presenta a Pep, un Golden Retrevier que llegó a su vida gracias a su trabajo como concejala de Protección Ciudadana BEATRIZ DE ZÚÑIGA Sábado, 18 agosto 2018, 00:52

Sandra Gómez cita al escritor Anatole France para describir el sentimiento de los que se enamoran de su mascota: «Hasta que no se ha amado a un animal, una parte de nuestra alma permanece dormida». Pep es el Golden Retrevier que forma parte de su familia.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Llegó gracias a que el primer año fui concejala de bomberos del Ayuntamiento. Como tal, conocí al grupo de rescate canino de la unidad de Protección Civil y me quedé maravillada al ver el potencial y talento de sus peludos. Así que, comencé los trámites para que se incorporaran formalmente al cuerpo de bomberos de Valencia y al 112. De ahí vino Pep, de una de las familias de los perros de rescate, así que Pep es un poco bombero.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

«Perquè és un gos valencià i com a bon gos valencià es diu 'Pep', com el nostre patró». De hecho con él sólo hablamos en valenciano.

3 ¿Dónde duerme?

Pues ahora en verano de cara al ventilador. ¡Poco listo es él! En invierno se acuesta en su camita, pero amanece todas las mañanas acurrucadito en los pies de nuestra cama.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

«Porta't bé Pep, dorm un poc que quan et despertes ja hauré tornat i anirem a jugar al riu (o a la platja)». Y le doy un besito o una caricia de despedida.

5 ¿Has viajado alguna vez con Pep?

¡Uy, no para! Menos la semana de verano que viajamos al extranjero, al resto viene a todos los viajes. Para nosotros es uno más de la familia, así que, donde vamos nosotros, él viene detrás. Afortunadamente, cada vez hay más hoteles 'dogfriendly' que permiten su estancia. Quiero que Pep sea un perro feliz. Y ya que entre semana es más difícil dedicarle todo el tiempo que se merece, cuando tengo días libres los pasamos fuera, en la nieve, en pueblos del interior con ríos para poder bañarse o de playa con espacios para ellos.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Pepito, Pepet, bebe gigante…

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Algo que no acabo de comprender cómo lo hace, es que sabe cuando uno de nosotros está llegando a casa. Cuando yo estoy dentro de casa veo como unos minutos antes de que llegue mi pareja, él ya está nervioso en la puerta.

8 Lo que más te molesta de tu perro

Nada, la verdad. Es muy bueno. Por decir algo, me gustaría que fuera un poco menos celoso cuando quiero tocar a otros perros. No ladra ni hace nada, pero se pone entre el otro perro y yo para que sólo le toque a él. Supongo que su instinto perruno les hace ser un poco territoriales con su manada.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de mascotas

Cada vez me he hecho más intolerante con las personas que no tratan bien a los animales. Y no tratarlos bien no es sólo maltratarlos y abandonarlos, que es horrible, sino que también incluye ser descuidados con su atención. Los animales necesitan salir, hacer ejercicio y, sobre todo, cariño. Necesitan sentirse queridos en su familia, no soporto ver a perros en familias que los sacan lo justo para que no hagan sus necesidades en casa. Que no piensen en ellos como uno más de la familia y los regalen a la primera de cambio o los tengan encerrados en terrazas o balcones sin dejarles entrar en casa y darles todo el cariño que ellos se merecen. No soporto ver a un perro triste.

10 Si tu mascota fuera humana ¿qué tipo de persona crees que sería, a qué se dedicaría?

¡Sería bombero! Creo que sería una persona bondadosa y cariñosa, además de un poco bobalicón. Sería el amigo perfecto que todo el mundo querría a su lado.

11 ¿Has tenido otras mascotas?

Sí, Trufo. Es el perro de mi familia, cuando me fui de casa se quedó con mis padres y, aunque al principio estaba apenada porque lo echaba de menos, él estaba muy unido a ellos y a su entorno. Lo mejor para él era que se quedase con ellos. Durante ese tiempo me metí en un proyecto de hogar de acogida y tuve, hasta que fue adoptado, un perrito que se llamaba Bufo.

12 ¿Eres de los que han dicho: «cuanto más conozco a las personas más quiero a mi mascota»?

Desde luego tenemos mucho que aprender de ellos y destacaría su infinita capacidad de perdonar y su amor sin condiciones. No le importa si tenemos éxitos o fracasos, no nos juzgan, sólo nos quieren a nosotros mismos. Ocurra lo que ocurra siempre permanecen fieles a nuestro lado. A mí es algo que me da mucha paz.

Pep, de cachorro. / LP

13 ¿Te ha cambiado la forma de ser tenerla?

Hay una cosa que sólo conoce y entiende quien ha tenido perro. Y es que cuando tienes uno por primera vez se despierta en ti un sentimiento de profunda ternura hacía ellos que no se apaga jamás. El escritor Anatole France sintetizó muy bien ese sentimiento cuando dijo: «Hasta que no se ha amado a un animal, una parte de nuestra alma permanece dormida».

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Lo cierto es que no puedo dar un motivo porque soy incapaz de entender o comprender cómo se les puede abandonar. Los perros son animales absolutamente dependientes de sus familias, establecen vínculos de pertenencia y lealtad que no rompen nunca. Aunque sobrevivan al abandono, ninguno supera la perdida familiar. Si das una vuelta por las protectoras detectas fácilmente cuáles han sido abandonados por la tristeza de sus miradas. Ellos nunca, y digo nunca, entenderán qué ocurrió, porque un día tenían una familia y otro día se encuentran solos dentro de una jaula.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

Hay mucho camino por recorrer. Necesitamos más zonas abiertas para que ellos puedan jugar libremente, además de que haya más restaurantes y hoteles que permitan su entrada. Es necesario que podamos ampliar un sistema veterinario público, al menos para las familias con menos recursos. Hay perros que no reciben un tratamiento adecuado por una enfermedad que acaba complicándose porque la familia no puede costearlo. O sacrificios de animales atropellados o fuertemente maltratados porque nadie se hace cargo de los costes del veterinario. Y aunque hay muchas protectoras o asociaciones de veterinarios que ayudan o aportan lo que pueden, no es nunca suficiente. Necesitamos, por tanto, un mínimo servicio público. No puedo dejar pasar la oportunidad para denunciar que las penas por maltrato siguen siendo ridículas. Duele ver como personas que maltratan con ensañamiento a sus animales, o incluso indeseables que se divierten torturándolos de las formas más horribles posibles, quedan fuera de prisión. También destacaría que es necesario que haya más respeto hacia ellos y los dueños de las mascotas. Yo misma he vivido situaciones desagradables por la mera presencia de mi perro en una terraza o dando un paseo. Como he dicho al principio, queda mucho camino por recorrer. Pero, cada vez más existe mayor sensibilidad social con los animales, por lo que soy optimista y creo que podremos conseguir en un corto periodo de tiempo grandes avances.