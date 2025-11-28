Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos La Navidad llega a la ciudad con múltiples opciones de planes para todas las edades

El espíritu navideño ya se siente en Valencia y la ciudad ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de un tiempo en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este sábado, 29 de noviembre:

Feria Gastronómica de Sant Andreu

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, a tan solo una hora de Valencia, en el municipio de Miramar, se podrá disfrutar de la Fira de Sant Andreu. En ella, el público podrá disfrutar de un mercado medieval, espectáculos, actividades familiares, talleres, demostraciones artesanales, música en directo, etc. Además, habrá una zona infantil para los más pequeños que contará con juegos de madera, minigolf, animación y pintacaras. Por otro lado, también contará con una carpa gastronómica, tapas, almuerzos y cenas elaboradas por hosteleros locales.

Retroplay: feria gratuita de videojuegos

Este 29 de noviembre vuelve la tercera edición de Retroplay al Centro Comercial Las Américas de Torrent. Se trata de una feria de videojuegos donde diferentes generaciones se juntan para revivir el pasado y disfrutar del entretenimiento digital. El espacio contará con un arcade con máquinas de los años 80 y 90, pinball, consolas y ordenadores clásicos (Super Nintendo, Playstation, Amstrad, etc), tiendas de coleccionismo, torneos, zona otaku, animación y actividades para toda la familia. La entrada es libre y gratuita y el horario será de 10 a 21 horas.

Festival del Cava en el Cabanyal

A partir de las 13.00 hasta las 21.00 horas, el Mercader Cabanyal reunirá a las siete bodegas de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena para una gran jornada de catas, gastronomía y música en vivo. El acceso al evento funciona mediante un ticket de 15 euros que incluye tres consumiciones y una tapa, además de una copa de cristal serigrafiada de regalo para los asistentes. Sin embargo, el aforo es limitado, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación en la página web de la organización.

Gran Feria de Nadal de Aldaia

Este fin de semana la Plaza de la Constitución se prepara para vivir la Feria de Nadal, organizada por la Associació de Comerç d'Aldaia (ACODA) en colaboración con el Ayuntamiento del pueblo y otras entidades. Se transformará en un pueblo navideño lleno de luces con diversos comercios locales, stands gastronómicos, actividades para toda la familia y dos grandes sorteos con miles de euros en premios y un viaje a París. Además, habrá un espacio reservado para Papá Noel para que los niños le lleven sus cartas, previamente decoradas en un taller navideño.

Por otro lado, durante la tarde del sábado está prevista la aparición de otros personajes como el Grinch y los duendes. A esto se sumará una completa programación infantil con animación y castillos hinchables, lo que convierte en un plan ideal para pasar el día en familia. La entrada es libre y gratuita y el horario será 10.00 a 22.00 horas.

Castillo de fuegos en la Plaza del Ayuntamiento

Desde el pasado 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026, todos los sábados a las 18:30h, la Plaza del Ayuntamiento se iluminará con un espectáculo piromusical. Será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora. Pincha aquí para obtener más información.

Navidalia en MN4

La plaza del Centro Comercial MN4 tendrá su gran encendido Navidalia este 29 de noviembre con actividades, atracciones y sorpresas que estarán disponibles hasta el 5 de enero. Esta vez, durante la iluminación navideña, los hermanos Aragón protagonizarán un espectáculo junto a Papá Noel y sus elfos. Las personas podrán disfrutar de un árbol de 12 metros, un tren, un gran tobogán y un mercado artesanal. Además, los más pequeños podrán visitar la casa de Santa y la del Rey Mago Baltasar a partir del 30 de noviembre.

Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina

A partir de este 28 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026, se podrá disfrutar de la Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina. Un total de 30 casetas de madera llenarán el centro histórico de la ciudad, gracias a las creaciones hechas a mano por decenas de artesanos valencianos. Se podrán adquirir diferentes productos que incluyen cerámica, marroquinería, joyería, bisutería, alfarería, textil, juguetes, grabados, entre otros. El horario será de 10.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.30 a 21.00 horas por las tardes. Haz click aquí para más información.

Un museo flotante en el puerto de Valencia

Desde el pasado miércoles 19 hasta el 30 de noviembre, el puerto de Valencia recibe al galeón 'Andalucía'. Se trata de una réplica de los navíos que unieron a España con América y Filipinas a través de las llamadas flotas de Indias entre los siglos XVI y XVIII. Los visitantes podrán recorrer sus seis niveles, interactuar con la tripulación, entender cómo eran sus rutinas, explorar sus zonas nobles y conocer cómo se trasladaban la mercancía y los soldados de un lugar a otro.

Las entradas se pueden adquirir en la página web de tickets.velacuadra.es o directamente en el barco. Para los adultos tienen un precio de 10 euros, mientras que los niños solo pagan 5 euros (pero si son menores de 5 años el acceso es gratuito). Abrirá sus puertas todos los días en el horario de 10 a 18.30 horas. Consulta más información en este enlace.

Carrusel y pista de hielo en el centro

A partir de este fin de semana, los habitantes de Valencia podrán disfrutar de estos dos imperdibles de la Navidad. Los más pequeños podrán subirse al tiovivo hasta el 20 de diciembre por tan solo 4 euros por persona. Junto a él, se encuentra la pista de hielo, en la que se ofrecerán sesiones de 30 minutos por 9 euros por persona. Pulsa aquí para ver los horarios.

Migrats Dansa

Este fin de semana es la última oportunidad para disfrutar de los espectáculos de Migrats Dansa. Un evento que reúne a jóvenes creadores y creadoras de bailes contemporáneos de la Comunitat Valenciana con artistas que desarrollan su trayectoria en otras ciudades y países como Bélgica, Italia o Dinamarca. En esta ocasión, los protagonistas serán Marta Ferré con «Del dolor al oro», Carla Montero e Isa Salas con «La pantorrilla y el peroné» y Alba Duarte y Urtxi Ortega con «Porque sabe lo que pienso». El horario será de 12.00 a 13.00 horas en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC).

Última oportunidad para disfrutar de la Cuina Oberta

Valencia vuelve a calentar sus fogones con una nueva edición de Cuina Oberta, el certamen gastronómico que ofrecerá menús especiales en más de 70 restaurantes de la ciudad. Durante diez días, los comensales podrán disfrutar desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea «más auténtica» hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor. Entre los participantes están varios de categoría Gourmet y otros con estrella Michelin, por lo que los menús van a partir de los 28 hasta los 100 euros. Conoce toda la oferta gastonómica en este link