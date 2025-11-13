Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un plato elaborado por Begoña Rodrigo, propietaria del restaurante La Salita. Irene Marsilla

Los 70 restaurantes de Valencia que participan en la nueva edición de Cuina Oberta: menús desde 28 euros

Durante diez días, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de minutas que abarcan desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea más auténtica hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Valencia vuelve a calentar sus fogones con una nueva edición de Cuina Oberta, el certamen gastronómico que ofrecerá menús especiales en más de 70 restaurantes de la ciudad. Esta edición se celebrará del 20 al 30 de noviembre con el objetivo de «visibilizar la riqueza y diversidad de la gastronomía local».

Todas las propuestas y experiencias gastronómicas estarán disponibles a partir del lunes, 10 de noviembre, fecha en la que se abrirá el plazo de reservas en la página web de Cuina Oberta. Durante diez días, el público podrá disfrutar de una «amplia» variedad de menús que abarcan desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea «más auténtica» hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor.

Los precios se mantienen estables un año más: 28 euros el menú de mediodía y 36 euros el de cena, sin incluir las bebidas. En esta edición participan también 12 restaurantes Gourmet, reconocidos por su presencia en la Guía Repsol, el Bib Gourmand de Michelin o la We're Smart Green Guide, que ofrecerán menús de mediodía a 48 euros y de cena a 56 euros.

Además, Cuina Oberta contará en esta ocasión con seis restaurantes con estrella Michelin: El Poblet, La Salita, Riff, Lienzo, Fierro y Arrels. Todos ellos presentarán propuestas especiales diseñadas para la ocasión, con precios de 80 euros al mediodía y 100 euros por la noche.

En esta ocasión, el certamen se renueva con la incorporación de diez nuevos restaurantes que participan por primera vez, entre los que se encuentran Alcántara Bistro, Barecito del Ayuntamiento, Cocleque, Escama, Jenkin's, Kabanyal, Llar del Pescador, Soul of 1927, Taller de Carnes by Jenkin's y el propio Arrels, que debuta en la categoría de estrella Michelin.

Conoce toda la oferta gastronómica que tienes a tu disposición en los restaurantes participantes de esta edición en este enlace.

