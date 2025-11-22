El galeón 'Andalucía' ya se puede visitar en el puerto de Valencia Se trata de una réplica de los navíos que unieron a España con América y Filipinas entre los siglos XVI y XVIII

Desde el pasado miércoles 19 hasta el 30 de noviembre, el puerto de Valencia recibe al galeón 'Andalucía'. Se trata de una réplica de los navíos que unieron a España con América y Filipinas a través de las llamadas flotas de Indias entre los siglos XVI y XVIII. Esta es considerada la ruta marítima más larga en duración y en recorrido de la historia de la navegación. Durantos estos días, la embarcación atracará en la zona del Veles e Vents, junto a la Pérgola, antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

El imponente barco de madera de iroko y pino tiene casi 50 metros de eslora con 7 velas, 4 palos y casi 1.000 m² de superficie vélica. Funciona como un museo flotante, donde los visitantes podrán recorrer sus seis niveles, interactuar con la tripulación, entender cómo eran sus rutinas, explorar sus zonas nobles y conocer cómo se trasladaban la mercancía y los soldados de un lugar a otro.

Fue construido entre los años 2009 y 2010 por la Fundación Nao Victoria, bajo el diseño y dirección de Ignacio Fernández Vial, en los astilleros de Punta Umbría (Huelva). Actualmente, reúne más de 100.000 millas náuticas por los grandes océanos y mares del mundo haciendo escala en más de 100 puertos de los cuatro continentes del planeta.

La escala en Valencia marca la recta final de una exitosa gira europea que ha durado 6 meses. Durante este periodo, el galeón 'Andalucía' ha estado en más de 20 ciudades de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, con cerca de 200.000 visitantes.

Las entradas se pueden adquirir en la página web de tickets.velacuadra.es o directamente en el barco. Para los adultos tienen un precio de 10 euros, mientras que los niños solo pagan 5 euros (pero si son menores de 5 años el acceso es gratuito). Abrirá sus puertas todos los días en el horario de 10 a 18.30 horas.