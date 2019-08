¿Qué hacer este miércoles 21 de agosto en Valencia? La ruta de la tapa marinera es el mejor plan para pasar el miércoles en Valencia. / La finesta a la mar Propuestas gastronómicas y teatrales enmarcan la agenda del miércoles LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 21 agosto 2019, 00:46

Para aprovechar los últimos diez días del mes hay planes que no debes dejar de hacer y si no se han hecho es el momento más oportuno para realizarlos. A pesar de que es agosto y muchas personas no se encuentran en la ciudad, la capital del Turia cuenta con una agenda de planes con la que aburrirse no es una opción. Tanto si estás de vacaciones como si no, estas propuestas para disfrutar del tiempo libre combinan actividades al aire libre, gastronomía, citas musicales y teatro.

Estas son algunas ideas para disfrutar del mirécoles 21 de agosto en Valencia:

1 Ruta tapa marinera en el barrio pesquero

Para aquellos que disfruten de los planes gastronómicos y de enriquecer su paladar con nuevos descubrimientos, esta propuesta está hecha a su medida. La Ruta de la Tapa Marinera del barrio del Cabanyal-Canyamelar ofrece las mejores tapas caseras acompañadas por un vermut. En total, 17 establecimientos del barrio se han sumado a esta propuesta para ofrecer a los participantes sus mejores aperitivos.

Los que se animen, pueden ir rellenando un pasaporte con diferentes sellos, equivalentes a los locales que han visitado. Las personas que canjeen este pasaporte serán premiados con una sorpresa. La ruta tiene un precio de 3,5 euros y se puede realizar tanto por la mañana como por la tarde.

Mapa de la organización con los locales participantes en la ruta y los horarios. / Ruta de la tapa marinera

2 Noche de thriller y acción

Aquellos que disfruten con una buena sesión de cine, tienen una cita en Convent Carmen (plaza Portal Nuevo, 6) para disfrutar de un filme de acción y thriller. La pantalla del local proyectará la película 'John Wick' (2014), protagonizada por Keanu Reeves, a las 22:00 horas.

La entrada para disfrutar de la historia de este asesino a sueldo retirado cuesta tres euros. Aquellos que lo deseen pueden completar la velada con una cena mientras se visualiza el film por 14 euros más.

3 Cine en el Centro del Carmen

Los planes de película no cesan este miércoles en Valencia. Si la propuesta de Convent Carmen no encaja en tus gustos, los amantes del cine están de suerte. Existe en Valencia, otro punto de la ciudad que ofrece otra velada cinéfila. Se trata del Centro del Carmen, que proyectará 'Arhus by night', una película de humor de finales de los ochenta, sobre un director de cine y los problemas que surgen en torno al rodaje.

La entrada es libre y la proyección comienza a las 22:00 horas. Dentro del recinto se puede comprar comida y bebida.

4 Fiestas de Paterna

Las fiestas de los pueblos son una de las imágenes de los veranos valencianos. Esta semana, está siendo el turno de los famosos Moros y Cristianos de Paterna, que ya desfilaron este sábado llenando de color el municipio. Pero aún queda mucho por celebrar. Este miércoles es el turno del baile de disfraces, que tendrá lugar a las 00:30 horas en el Colegio Villar Palasí. Una velada llena de buen ambiente y que estará amenizada por la orquesta Scream.

Si quieres conocer más programas de fiestas de pueblos valencianos puedes consultarlos aquí.

5 Noche teatral en Sagunto

La propuesta más cultural y teatral de este miércoles viene de la mano del Festival Sagunt a Escena, que trae la representación de 'Shhhh!', de la compañía La Intensa, galardonada la pasa pasada temporada con el Premio Russafa Escènica.

La obra está escrita y dirigida por Marian Villaescusa y muestra las experiencias de la autora cuando sufría cáncer. El título de la obra fue elegido por el silencio ligado a la enfermedad. La obra es en el Centro Cultural Mario Monreal (C/ Roma 9, Sagunto) y comienza a las 20:00 horas. Las entradas están a la venta desde 7 euros.