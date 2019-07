Un trozo de bosque en Mislata para pasar el verano

El parque de La Canaleta es el espacio verde más grande de todo el municipio de Mislata y por ello recibe la visita de vecinos de todas las edades, especialmente en vacaciones, ya que ofrece una gran variedad de ofertas de ocio.

La Canaleta abre a las 7 de la mañana y es cerrado durante la madrugada por la policía local de Mislata. Se encuentra en el carrer Camí de Favara s/nº, en Mislata (Valencia); y se sitúa a tan solo diez minutos andando de la parada de metro. Además, se puede aparcar con facilidad gracias a su ubicación al borde de la localidad. También es posible llegar por el carril bici que bordea el parque.

Zona infantil del parque de La Canaleta. Zona de ejercicios para mayores. Fernando, padre que acude habitualmente al parque. / Olek Petrunyak

«Estás como en un bosque, no ves las casas que tienes alrededor» Fernando

El parque destaca por ser una amplia zona verde en la ciudad y por la gran variedad de actividades que se pueden realizar en él, además de estar situado junto al complejo deportivo La Canaleta, donde se encuentra la piscina municipal. «Estás como en un bosque, no ves las casas que tienes alrededor», declara Fernando, un padre de Mislata que viene habitualmente con sus hijos y otros padres. «Por la tarde y por la noche se está muy bien. Cada uno trae cosas de su casa y nos ponemos en los merenderos».

Cancha de baloncesto del parque. / Olek Petrunyak

En el catálogo de actividades que brinda este parque se encuentra el ámbito deportivo: en el interior hay dos zonas de mayores, un parque de barras, una cancha de baloncesto y cuatro mesas para jugar a ping-pong. Además, el hecho de ser una zona tan verde invita a 'runners' de la población a correr en sintonía con la naturaleza. Incluso tiene una zona en su exterior delimitada para jugar a la petanca, muy transitada por las tardes por los mayores de la localidad.

En cuanto a actividades para los más pequeños, el parque cuenta con un arenero con una pequeña pared para escalar, y con una zona de niños bastante pequeña respecto al tamaño del parque en su totalidad. «Aunque no tenga muchas cosas dedicadas especialmente para niños, a ellos les encanta estar aquí por todo el espacio libre que tienen», destaca Natalia, una madre que montaba la mesa para un cumpleaños bajo la sombra de un árbol.

Para pasar el día, La Canaleta cuenta con una gran cantidad de merenderos esparcidos por todo el parque, acompañados de unos paelleros que se pueden utilizar en dos turnos durante los fines de semana, mientras que entre semana permanecen cerrados. Para utilizarlos hay que solicitar turno durante la tarde del viernes anterior.

Paelleros del Parque de La Canaleta. Zona para perros. Evelyn, usuaria del parque que disfruta leyendo bajo un árbol. / Olek Petrunyak

«Lo mejor del parque es la tranquilidad» evelyn

La piscina de verano, situada junto al parque, es un gran aliciente para asistir a este. «Es muy barata, y puedes pasar muy bien el día yendo a la piscina y luego al parque. Es lo que hemos hecho nosotras hoy», cuenta Evelyn, una joven que leía un libro sentada bajo un árbol con su madre.«Lo mejor del parque es la tranquilidad, y que no haya perros corriendo por todas partes», ya que estas mascotas solo pueden entrar a una zona delimitada por vallas, muy amplia y con bancos en su interior.

También supone un gran atractivo el bar, situado en el centro del parque a pocos metros de la zona infantil, donde los visitantes pueden tomar algo y relajarse en la terraza mientras ven a sus hijos divertirse.

Por último, cabe destacar que el parque de La Canaleta incluye en su interior el Parque Infantil de Tráfico 'La Canaleta', ofrecido por el Ayuntamiento de Mislata. En este se realizan un conjunto de actividades educativas para formar a niños y adolescentes sobre sus responsabilidades como usuarios de las vías públicas, ya sea como peatones, viajeros o conductores de vehículos, y los riesgos que supone circular por ellas.

Sin embargo, todos estos atractivos con los que cuenta el parque de La Canaleta van acompañados de una serie de contras que relatan sus visitantes. «Los baños están rotos cada dos por tres», destaca Natalia, del mismo modo que Fernando hace hincapié en el bajo número de fuentes que hay en el parque para lo grande que es.

Jaime, Carles y Juan Carlos, que asisten casi a diario al parque para realizar ejercicios de 'street workout', lamentan la molestia que les supone la gran cantidad de moscas e insectos que hay en él. Estos jóvenes piden que la zona de barras sea ampliada, sobre todo para poder realizar competiciones; y que el parque se cierre más tarde (o no se cierre) en verano, ya que el calor invita a entrenar por las noches.

Merenderos. Arenero de La Canaleta. Fran, vecino de Mislata que ha presenciado los cambios del parque durante los años. / Olek Petrunyak

«Está muy bien, valoraría venir a menudo en vacaciones» fran

No obstante, estas críticas son puntuales y no impiden que el parque deje una gran satisfacción a sus visitantes. Por lo general, todo el mundo valora tener un pequeño lugar donde desconectar en contacto con la naturaleza y con tantas alternativas para entretenerse, tal y como piensan Evelyn, Fernando, Jaime y un larguísimo etcétera. Y por si fuera poco, se puede tener más en cuenta la opinión de Fran, que no saldrá de Valencia por vacaciones durante este verano y opina que el parque, cuya evolución ha visto durante los años, «está muy bien como está, con todo lo que tiene», y que valoraría venir a menudo durante el verano.