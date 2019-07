Costa VIP: Xàbia Dicen que su paisaje es de lo más parecido a las islas: tiene calas de aguas transparentes, playas de roca y arena, chiringuitos estilosos, un casco antiguo con encanto, club náutico, discotecas, paseo marítimo y una buena cantidad de ocio de todo tipo, desde el familiar al más canalla BEGOÑA CLÉRIGUES Miércoles, 17 julio 2019, 19:58

Son muchos los valencianos que decidieron veranear en Xàbia incluso cuando no había autopista y costaba horrores llegar desde Valencia. «Cuando empezamos a ir al Parador yo tenía diez años, todavía no se había construido la urbanización el Tosalet», cuenta Cuchita Lluch. «Entonces la costa era preciosa, llena de casas clásicas con piedra de tosca, de las que casi no quedan». Desde entonces no ha dejado de ir un solo verano. Ahora tiene apartamento y pasa los veranos con su marido Juan Echanove. «Nos gusta comprar en la Lonja y preparar cenas en casa». La joyera Sally Corell es otra enamorada del lugar. «Me encantan sus playas de roca; si quieres ambiente lo encuentras por la zona de Montgo di Bongo y la Siesta y si buscas tranquilidad te pierdes en alguna cala escondida. «Esa dualidad es lo que atrae también a otra familia de joyeros valencianos, Antonio y Pablo Jordán. «Si quieres relaciones sociales las tienes, pero también puedes encontrar la soledad en muchos rincones del pueblo».

Lo que no te puedes perder Calas: Cala Lambert, Sardinera, Granadella (restaurante El Sur), Ambolo, El Portixol (cala Clemence) y el Tangó Para comer: Montgo di Bongo, la Siesta, la Bambula en el Arenal, Cala Bandida, Geographic, The Beach House, la Rebotica, Bon Amb, Trinquete De noche: Discotecas: Hacienda, El Molí (sus fiestas reencuentro Distrito 10 son famosas) y Achill | De copas: terraza del Parador, Mediterráneo 233 | Para fiestas privadas: las que organiza Rosa Castellvi en su Casa Sardinera De turismo: En el Puerto, hay que visitar la Lonja del Pescado y la Casa del Cable; hacer la ruta de los miradores. En el pueblo, la iglesia de San Bartolomé y las callejuelas del casco antiguo

Maribel Cosme veranea en Xàbia desde hace más de treinta años. «Tengo una casa con vistas privilegiadas tanto a la bahía de Xàbia como a la Isla del Portitxol y al Cabo Negro. Me encanta leer debajo de un pino o navegar. No frecuento la vida nocturna, prefiero salir a cenar a la orilla del mar o al pueblo». La mayoría de los veraneantes van desde pequeños. A Carlos Llobet, alma mater de Distrito 10, le encanta por su cosmopolitismo: «Javea está muy cerca de Valencia pero podría estar en cualquier lugar». Te lo puedes encontrar en Cala Bandida, cenando en Tula o en una de las fiestas más famosas del verano, la del reencuentro Distrito, en la discoteca El Molí o en La Hacienda.

Ambiente de la playa del Arenal en Xàbia. / Tino Calvo

A Carolina Merino y su marido el dermatólogo José María Ricart les encanta hacer deporte. «Todos los veranos subimos al Montgó al menos una vez, pasamos el día en barco hasta que se pone el sol, hacemos paddle surf, buceo…». A Amparo Lacomba también le encanta bucear y ver la fauna marina. «El atardecer en Xàbia es maravilloso, darte un paseo por el primer Montañar o ver la luna desde el Parador con buena compañía». Julia Pérez Broseta, Juan Carlos Gómez Pantoja, el interiorista Carlos Serra, Sonsoles Gómez Torres, María Gómez Lechón, Nuria Estrada, Silvia Escolá, Esperanza Vila, Begoña Serratosa, Amparo López, las hermanas De Miguel, Esther Barrera, Vicente Garrido y Begoña Mortes, Paula Albamonte y Diego Gómez Ferrer… la lista de 'vips' en Xàbia es interminable, y es fácil cruzarse con David Ferrer, Pedro Duque, Matías Prats, el doctor Cavadas, e incontables empresarios y políticos.