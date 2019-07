Un miembro de Los Lobos revela en '¡Boom!' que ha padecido cáncer Antena 3 «Estoy muy controlado [por los médicos] y cada poco me hacen análisis de sangre», ha dicho el concursante LAS PROVINCIAS Lunes, 8 julio 2019, 20:02

Los Lobos de '¡Boom!' se han convertido ya en personajes televisivos y todo lo que tiene que ver con el día a día de su concurso en Antena 3 se convierte en noticia. Cualquier detalle que se desvela sobre ellos genera gran interés y lo pudimos comprobar el miércoles en una nueva entrega del concurso.

Juanra Bonet preguntó a 'Los Lobos' sobre el grupo sanguíneo de cada uno de los participantes, coincidiendo con el nombre del grupo contrincante, 'Cero Negativo'. En ese momento, Valentín sorprendía haciendo una de las confesiones más inesperadas de la tarde: «Soy cero total porque no sé ni cuál soy. Soy bastante positivo pero el grupo no me lo sé y mira que me han operado veces.»

«Además, estoy muy controlado por el episodio de cáncer y cada poco me hacen análisis, pero no lo he preguntado nunca. A lo mejor soy individual«, añadía entre risas con sus compañeros y el presentador de televisión confesando que sería 'Lobo positivo' y sin ahondar más en el tema.

Esta no ha sido la única confesión que Valentín ha hecho durante su paso por el programa que presenta Juanra Bonet. Además de compartir algunos de los recuerdos más bonitos de su infancia con la audiencia y de anunciar que había dejado la Universidad en la que era profesor para concursar en el programa de Antena 3, el participante contó que a principios de este año había tenido que ser rescatado por los bomberos de Dénia después de que una chica del grupo en el que iba se rompiera el cúbito y el radio en una caída.