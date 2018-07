Todos los récords 'Los Lobos' de '¡Boom!' Los cuatro integrantes del equipo 'Los Lobos' del programa '¡Boom!' / Antena 3 Tres preguntas separaron al equipo del bote de 2.975.000 de euros BLANCA SÁNCHEZ Viernes, 27 julio 2018, 19:45

Si el programa '¡Boom!', el principal competidor televisivo de 'Pasapalabra' - los dos concursos emitidos en la franja horaria de última hora de la tarde- ha conseguido superar al formato de Christian Gálvez ha sido, entre otras razones, por la presencia de cuatro lobos. No hablamos del Canis lupus, sino de un equipo de cuatro amigos que desde hace más de un año acuden al plató del programa para enfrentarse a las preguntas que Juanra Bonet les lanza.

De hecho, la Dirección General de Atresmedia, lo situaba ayer como el concurso más visto del día y líder absoluto de su franja con 1.404.000 seguidores y el 16,1% de la audiencia.

Así, el equipo de 'Los Lobos' ha conseguido entrar en la historia televisiva de España por la gran habilidad que presentan en desactivar bombas. No hay contricante, de momento, que haya conseguido arrebatarles el título de técnicos en explosivos. Atrás quedaron las 'Extremis', con 116 programas superados. 'Los Lobos', con sus 274 programas y con 1.393.100 euros acumulados son imparables. Los cuatro compañeros partían con algo de experiencia en este tipo de programas ya que se conocieron en el espacio de 'La 2' presentado por Jordi Hurtado, 'Saber y ganar'. Tras su paso por este concurso, decidieron acudir a '¡Boom!' bajo el nombre de 'Los Lobos'.

Uno de los momentos de tensión a los que se enfrenta el equipo durante el programa / Antena 3

No obstante, su paso por el programa no ha sido siempre fácil, ya que han pasado por momentos en los que el pódium estaba asegurado y han batido récords y otros en los que su trono tambaleaba y dudaban, en ocasiones, de la astucia del lobo salvaje bajo el que se agrupan y amparan

¿Qué preguntas se interpusieron entre 'Los Lobos' y el bote?

El programa lleva acumulado un bote que asciende a 2.975.000 de euros y 'Los Lobos' protagonizaron, recientemente, una jugada 'casi' perfecta: estuvieron a tan solo tres respuestas de ganar el bote.

El imparable equipo rozó la suculenta cifra de 2.975.000 de euros y, si de algo están seguros los cuatro integrantes es que jamás se van a olvidar de esas tres preguntas que los separaron de su gran recompensa.

Las tres preguntas que dejan a 'Los Lobos' a las puertas de llevarse el bote de 2.955.000€ en '¡Boom!' son:

1. ¿Con qué nombre común se conoce al conjunto de animales que pertenecen al orden de los cingulados?

2. ¿Cuál es la flor nacional de Lituania?

3. ¿Qué cantante interpretó junto a Bryan Adams y Sting la canción 'All for my love'?

'Los Lobos', formado por José Pinto, ganadero; Erundino Alono, ingeniero de Montes; Manu Zapata, licenciado en Empresariales y Valentín Ferrero, licenciado en Historia, son ya un equipo de millonarios, aunque aun no se han planteado qué harán con el jugoso premio hasta que termine el programa.

Y tú, ¿sabes más que 'Los Lobos'? ¿habrías sabido responder las tres preguntas?