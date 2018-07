El preocupante dato de 'Paspalabra' El concurso de Telecinco no consigue plantar cara a 'Boom', que acumula récords en los últimos días Miércoles, 25 julio 2018, 12:06

'Pasapalabra' no pasa por su mejor época en Telecinco. Al hasta ahora imbatible concurso de la tarde le ha salido un competidor que no le deja marcar los buenos datos a los que estaba acostumbrado. El programa que presenta Christian Gálvez regresó hace unos días a la parrilla de Telecinco después del parón propiciado por la retransmisión del Mundial en las cadenas de Mediaset. Y desde entonces le está costando hacer frente a 'Boom', la oferta de Antena 3 en la misma franja horaria. La semana pasada no consiguió ganarle ni un solo día (lunes 16 julio: 'Boom' 16.1% / 'Pasapalabra' 13.6%-martes 17 julio: 'Boom' 17% / 'Pasapalabra' 13.2%-miércoles 18 julio: 'Boom' 17% / 'Pasapalabra' 15.3%-jueves 19 julio: 'Boom' 15.3% / 'Pasapalabra' 15%-viernes 20 julio: 'Boom' 17.1% / 'Pasapalabra 15.2%).

Y esta semana la distancia se está haciendo mayor. El formato de Juanra Bonet logró el martes 25 imponerse con un 17% (1.484.000 espectadores) frente al 12.8% y 1.126.000 seguidores, que obtuvo 'Pasapalabra'. El concurso de Antena 3 no había conseguido hasta ahora imponerse nunca de una manera tan contundente y continuada al de Telencinco, pero a este último parece no haberle sentado bien el descanso, que ha provocado que la competencia captase a alguno de sus fieles. A esta circunstancia hay que añadirle la presencia en 'Boom' del grupo de Los Lobos (llevan un año en el programa) y que el bote acumulado casi alcance los tres millones de euros.

Cabe recordar que 'Pasapalabra' ya tropezó este año al intentar, con escaso éxito, plantar cara al mediodía a 'La ruleta de la fortuna' con una versión familiar. Esta sobreexposición ha podido pasar factura al espacio de Mediaset, que ya busca soluciones para reflotar su audiencia, entre las que están, por ejemplo, la repesca de uno de sus concursantes más emblemáticos, Fran