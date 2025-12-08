Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
Juan del Val, premio Planeta de Novela 2025. Damián Torres

Juan del Val, tajante tras la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión: «¿Porqué el Mundial no? ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?»

El ganador del Premio Planeta 2025 se ha mostrado reticente con la medida de la corporación de abandonar el certamen por la participación de Israel

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:03

Este jueves 4 de diciembre se conocía una de las noticias que marcan el final de este 2025: la retirada de España del Festival de Eurovisión por la polémica participación de Israel. Juan del Val ha sido el último en dar su opinión al respecto y, una vez más, no se ha mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa.

'La Roca' ha debatido este sábado, 6 de diciembre, sobre si RTVE acierta o no con su decisión de decir adios al certamen europeo de la canción. Nuria Roca planteaba a sus colaboradores si la medida tenía sentido. ¿Esto soluciona nuestras conciencias más de lo que realmente importa?, preguntaba la presentadora.

Juan del Val no se hizo esperar y fue el primero en responder. «Creo que hubo un momento en el que me parecía que las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran necesarias y servían, como el momento en el que se anunció el boicot».

Karina, tajante sobre la marcha de España de Eurovisión: «Para quedar los últimos, que ese dinero vaya a la sanidad»

Revolución en el Benidorm Fest 2026: TVE ficha a Jesús Vázquez y Javier Ambrosi como presentadores

No obstante, ahora se muestra reacio con la decisión de RTVE. «Ahora hay un acuerdo de paz firmado. Entonces, no sé si es el momento o no para irse. Si sirve como medida de presión, bien está, pero ya no sé si vale la pena»,respondía.

«Ahora bien, ¿Eurovisión sí y el Mundial de fútbol no? Israel no se ha clasificado pero sí lo ha estado jugando y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos, se preguntaba Juan del Val.

Por su parte, Marta García Aller secundaba la opinión del escritor e insistía en que «si la decisión de que participase Israel en Eurovisión hubiera sido hace un mes y medio, probablemente el resultado hubiera sido distinto. La colaboradora de 'La Roca' reconocía que tenía dudas ya que solo cuatro países se han retirado de Eurovisión: Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España.

