Revolución en el Benidorm Fest 2026: TVE ficha a Jesús Vázquez y Javier Ambrossi como presentadores También regresa al certamen Lalachus e Inés Hernand ya como una veterana del festival

Jaime Vázquez García Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:48

Cartel de lujo para la quinta edición del Benidorm Fest, el gran festival de la música de España. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la nueva edición del certamen. RTVE dará a conocer los detalles de su participación en una rueda de prensa prevista el próximo 8 de enero.

El presentador Jesús Vázquez se incorpora a RTVE después de una brillante trayectoria en la televisión privada, donde ha estado al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento durante más de tres décadas.

El director de cine, productor, guionista y actor Javier Ambrossi debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, donde ya presentó la gala de los Premios Goya 2024 y fue también profesor de interpretación en 'Operación Triunfo (2017-2018).

Inés Hernand es una veterana del festival y ha participado en todas las ediciones. Formó parte del elenco de presentadores del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2025 como la encargada de recoger los comentarios de los artistas desde la llamada Green Room después de sus actuaciones. En 2024 condujo el programa 'Benidorm Calling' en RTVE Play.

También regresa al certamen Lalachus tras participar el año pasado en 'La noche del Benidorm Fest', un especial que analizaba en La 1 todo lo ocurrido en la gala final. Este año se sumará a los presentadores de la gran final y conducirá este programa especial posterior junto a Inés Hernand.

Lalachus también formará parte del trío de presentadores de 'Benidorm Calling', el programa previo a cada gala en RTVE Play junto a Ángela Fernández (Open Play, Divas Calling, El Grand Prix) y Juanjo Bona (MasterChef Celebrity, Qué decirte que no sepas)

Cinco años de historia musical

El Benidorm Fest celebrará su primer lustro de historia con una edición muy especial que se celebrará en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el quinto aniversario. Un año más, Benidorm Fest se consolida como una cita imprescindible para la música española, reuniendo talento, diversidad y nuevas voces dispuestas a alzarse con la victoria.

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.

Una quinta edición llena de novedades

Además de sus presentadores, el Benidorm Fest 2026 estrenará otras novedaes, como nueva imagen, a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan, que un año más asume el reto de la estética del certamen, y equipo artístico, formado por Sergio Jaén, director artístico, y el bailarín Borja Rueda, coreógrafo.

Otra de las grandes novedades de la edición es que la candidatura ganadora, además del tradicional micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría

La final de la cuarta edición del certamen fue líder de audiencia, con su segundo mejor resultado desde el inicio del festival: un 17,1% de cuota y 1.938.000 espectadores de media. Casi 5 millones de personas vieron en algún momento quién iba a levantar el micrófono de bronce en 2025.