Cuándo y dónde se celebra el Festival de Eurovisión 2026 y por qué no participa España RTVE ha comunicado la retirada de España del certamen musical

Andoni Torres Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:58 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

España no irá a Eurovisión y TVE no emitirá ninguna de las tres galas: las dos semifinales y la final. RTVE ha comunicado este jueves la retirada de España del festival tras aceptar la UER (Unión Europea de Radiodifusión) la participación de Israel en el certamen musical.

El Consejo de Administración de RTVE acordó en septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. La renuncia de RTVE implica que la televisión pública no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se han sumado, por el momento, al boicot al festival.