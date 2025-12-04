Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viena acogerá Eurovisión 2026. Reuters

Cuándo y dónde se celebra el Festival de Eurovisión 2026 y por qué no participa España

RTVE ha comunicado la retirada de España del certamen musical

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:58

Comenta

España no irá a Eurovisión y TVE no emitirá ninguna de las tres galas: las dos semifinales y la final. RTVE ha comunicado este jueves la retirada de España del festival tras aceptar la UER (Unión Europea de Radiodifusión) la participación de Israel en el certamen musical.

El Consejo de Administración de RTVE acordó en septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. La renuncia de RTVE implica que la televisión pública no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se han sumado, por el momento, al boicot al festival.

