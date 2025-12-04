La retirada de España de Eurovisión deja el Benidorm Fest en el aire

Ya es oficial: no habrá participación de España en el próximo festival de Eurovisión. De esta manera la celebración del Benidorm Fest, la cita de ... la que sale elegido el representante de España, queda en el aire. No obstante, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, conforme a lo que anunció RTVE el pasado septiembre, la celebración del Benidorm Fest no tendría que verse afectada. Este diario también ha confirmado que el convenio todavía no está firmado. La suma de una y otra cosa siembra la incertidumbre.

Tal como se informó en septiembre, el apoyo de RTVE y las instituciones al certamen que se celebra en la capital de la Marina Baixa parecía mantenerse vigente, pero el respaldo económico podría ser otra cosa. La Generalitat solía aportar 1,5 millones de euros. Sin embargo, esa cifra podría variar en tanto que la aportación dependería del impacto promocional del certamen. No es lo mismo que del Benidorm Fest salga quien tiene que actuar en Eurovisión, que quien gane no acuda a Eurovisión. De esta manera, y habiendo confirmado ahora este periódico que todavía no se ha firmado el convenio, la situación no ofrece certezas.

Lo que sí está claro ya es que a última hora de la tarde RTVE ha anunciado la retirada de su candidatura tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER este jueves en Ginebra. El encuentro ha concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Una medida a la que ya se han sumado otros países como Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

RTVE junto con otros 7 países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel, una decisión que acrecienta la desconfianza de la cadena pública española en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación «reconoce y valora» las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. «Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes», ha señalado.