España no irá a Eurovisión y TVE no emitirá ninguna de las tres galas Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se suman a la medida | El liderazgo de la UER y de Eurovisión en relación a la participación de Israel está causando una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización

Ya es oficial: no habrá participación de España en el próximo festival de Eurovisión. Así mismo lo ha anunciado RTVE, que retira su candidatura tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER este jueves en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Una medida a la que ya se han sumado otros países como Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

RTVE junto con otros 7 países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel, una decisión que acrecienta la desconfianza de la cadena pública española en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación «reconoce y valora» las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. «Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes», ha señalado.

«Serias dudas sobre la participación de la televisión israelí»

«No gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», ha remarcado Morales.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. «No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos», ha señalado.

Por este motivo, RTVE ha reclamado una votación secreta para todas las votaciones previstas hoy en la Asamblea Geberal, tanto programadas como no, en relación al Festival de Eurovisión.

También ha solicitado una votación sobre la posible suspensión temporal de la participación de KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior al término de este periodo y ha avanzado que en caso de no aprobarse, RTVE no podrá participar en esta edición.

Una de las mayores tensiones internas en la historia de Eurovisión

Ha destacado que la dirección de la UER y de Eurovisión «está causando una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización». Creemos firmemente que nunca debería haberse llegado a esta situación», ha subrayado.

El secretario general de RTVE ha añadido que el asunto de las sanciones sobre Israel por su continuado incumplimiento de las normas del Festival de Eurovisión debería haberse abordado a un nivel ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea, para evitar la situación de tensión entre los diferentes miembros.

Finalmente, Alfonso Morales ha señalado que RTVE mantiene esta posición «desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER».

En el transcurso de la Asamblea y tras la intervención de los representantes de los diferentes países, se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones.