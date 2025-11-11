Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rosalía este lunes en 'La Revuelta'. RTVE

'La Revuelta' resucita gracias a Rosalía y firma su mejor dato histórico: las audiencias del lunes en televisión

David Broncano consigue imponerse a Pablo Motos con la visita de la artista catalana

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:05

Pocas han sido las alegrías en cuanto a audiencias que ha tenido 'La Revuelta' en su segunda temporada en La 1. Desde el pasado mes de septiembre, el programa de David Broncano tan sólo ha conseguido superar a 'El Hormiguero' en tres ocasiones.

La última de ellas este lunes, cuando 'La Revuelta' explotó sus audiencias con la visita de Rosalía, que llevó al programa de La 1 de TVE a su mejor dato histórico.

La entrevista a la artista catalana congregó al 20,4% de la audiencia, con 2,7 millones de espectadores de media, según los datos de la consultora Dos30'. Hasta ahora, su máximo estaba en 19,9% con la entrevista a Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga.

Por su parte, 'El Hormiguero' aguantó muy bien el fenómeno Rosalía y, con la visita de Andy, logró un buen 15,3% y 2 millones de espectadores. Atrás quedó el exprés de 'La isla de las tentaciones', que se tuvo que conformar con un 10,1% de cuota de pantalla.

