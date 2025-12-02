Nuria Roca y Juan del Val desvelan lo que ha ocurrido con el millón de euros del Premio Planeta: «La mitad se lo han llevado» El periodista recibió el pasado mes de octubre este galardón por su novela 'Verá, una historia de amor'

Sara Bonillo Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El periodista Juan del Val recibió el pasado mes de octubre el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor', un relato romántico y de liberación sobre el renacer del amor a través de una mujer que rompe un matrimonio infeliz con un marqués para iniciar un fogoso idilio con un hombre más joven y humilde.

Algo que Juan nunca pensó que le fuera a suceder. «Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», explicaba después de recibir el premio.

Un premio que no había sido posible recibir sin el apoyo de su mujer, Nuria Roca, quien aseguró en el podcast 'Zodiac' de Vanitatis estar muy feliz y orgullosa de su marido. Al preguntarle sobre qué haran con el dinero del premio, la valenciana aseguró que «la mitad se lo ha llevado Hacienda«.

«Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado», confesó. Pese a todo, la pareja tiene pensado hacer una celebración especial y a Nuria le gustaría irse a Nueva York unos días con su marido. «Con tres días me vale», aseguraba.

Durante la entrevista, la periodista contó que el ámbito en el que más dinero ha ganado ha sido a través de la publicidad y no de la televisión, como suele pensar la mayoría de gente. Además, reconoció que durante su matrimonio, ella había ganado más dinero que él. Algo que no ha generado ningún tipo de conflicto entre ellos.