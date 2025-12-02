Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos controlan un incendio en un local en obras en Bonaire
Juan del Val y Nuria Roca en una imagen de archivo. San Bernardo

Nuria Roca y Juan del Val desvelan lo que ha ocurrido con el millón de euros del Premio Planeta: «La mitad se lo han llevado»

El periodista recibió el pasado mes de octubre este galardón por su novela 'Verá, una historia de amor'

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

El periodista Juan del Val recibió el pasado mes de octubre el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor', un relato romántico y de liberación sobre el renacer del amor a través de una mujer que rompe un matrimonio infeliz con un marqués para iniciar un fogoso idilio con un hombre más joven y humilde.

Algo que Juan nunca pensó que le fuera a suceder. «Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», explicaba después de recibir el premio.

Un premio que no había sido posible recibir sin el apoyo de su mujer, Nuria Roca, quien aseguró en el podcast 'Zodiac' de Vanitatis estar muy feliz y orgullosa de su marido. Al preguntarle sobre qué haran con el dinero del premio, la valenciana aseguró que «la mitad se lo ha llevado Hacienda«.

Noticias relacionadas

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman esta semana el convenio regulador de la custodia de su hijo

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman esta semana el convenio regulador de la custodia de su hijo

Rodolfo Sancho reaparece con un nuevo proyecto bajo el brazo

Rodolfo Sancho reaparece con un nuevo proyecto bajo el brazo

«Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado», confesó. Pese a todo, la pareja tiene pensado hacer una celebración especial y a Nuria le gustaría irse a Nueva York unos días con su marido. «Con tres días me vale», aseguraba.

Durante la entrevista, la periodista contó que el ámbito en el que más dinero ha ganado ha sido a través de la publicidad y no de la televisión, como suele pensar la mayoría de gente. Además, reconoció que durante su matrimonio, ella había ganado más dinero que él. Algo que no ha generado ningún tipo de conflicto entre ellos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  9. 9

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  10. 10 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuria Roca y Juan del Val desvelan lo que ha ocurrido con el millón de euros del Premio Planeta: «La mitad se lo han llevado»

Nuria Roca y Juan del Val desvelan lo que ha ocurrido con el millón de euros del Premio Planeta: «La mitad se lo han llevado»