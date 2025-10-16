Hacienda, detrás del Planeta de Juan del Val La Agencia Tributaria se quedará con casi la mitad del importe obtenido por el ganador

Nacho Ortega Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

El Premio Planeta es el reconocimiento literario mejor pagado en España. Juan del Val ingresará 1.000.000 euros tras proclamarse ganador en 2025 con su novela «Vera, una historia de amor». Sin embargo, casi la mitad de la recompensa económica se la va a quedar Hacienda.

El artículo 7.I) de la Ley de IRPF contempla que algunos premios literarios, artísticos o científicos relevantes pueden quedar exentos de tributación si cumplen ciertos requisitos como por ejemplo que no impliquen la cesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Es lo que sucede con los premios «Princesa de Asturias» que están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, de acuerdo con los expertos fiscales de la plataforma fiscal TaxDown, el Premio Planeta no lo está y Del Val verá cómo la fortuna mengua rápidamente.

En el caso del Premio Planeta el premio implica la cesión de derechos de explotación de la obra a la editorial (Grupo Planeta), por lo que tiene que tributar. Además, el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que se aplican distintos porcentajes en función de los tramos que correspondan a cada caso.

De esta manera, hay que tener en cuenta tres aspectos: la cuantía del premio, los ingresos y la Comunidad Autónoma en la que resida el contribuyente, ya que esta última hará que también varíe el tipo aplicable.

Cuánto se queda Hacienda

En este caso, Juan del Val, natural de Madrid, tendrá que pagar, por un lado alrededor de un 24,50% de la escala estatal y, por otro, aproximadamente un 20,50% por la Comunidad Autónoma. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda autonómica de Madrid quedarán exactamente con 433.417,60 €, según informan desde TaxDown.

Es importante recordar cómo se calculan los distintos tramos del IRPF y por qué no son 450.000€ totales. A los primeros 12.450€ de la escala estatal les aplica el 9,5% y solo a partir de 300.000€ ese importe tributa al 24,50%.