De qué va 'Vera, una historia de amor', la novela de Juan del Val ganadora del Premio Planeta 2025 La novela se ha alzado con el galardón literario con mayor dotación económica del mundo

Tamara Villena Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

El Premio Planeta 2025 ya tiene dueño y Juan del Val ha conseguido alzarse con el galardón literario con su última novela, 'Vera, una historia de amor', con la que ha conseguido destacar en una edición marcada por la gran participación, con nada menos que 1.320 obras presentadas.

Se trata del séptimo libro del autor, que comenzó su andadura literaria con 'Para Ana (de tu muerto)' en el año 2011, de la mano de la periodista valenciana Nuria Roca, con la que comparte más de 27 años de relación. Del Val toma el relevo de Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024 con la novela 'Victoria'.

La obra llega tan solo dos años después de su último libro, 'Bocabesada', que el escritor publicó el pasado 2023 y tras la que ahora suma el que -por el momento- es el mayor logro de su carrera literaria.

La novela de Del Val, que se presentó bajo el seudónimo de Elvira Torres y el título provisional de 'No es tan fácil morir de amor', cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciante a alta sociedad sevillana, que decide romper un matrimonio aburrido y lleno de domingos por la tarde con un noble, e iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen humilde. Ese salto adelante la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

«La novela, con algún toque de thriller, trata la desigualdad social, las contradicciones individuales entre el deseo y la realidad, las complicadas dinámicas familiares y el deseo de liberación personal», valoró el jurado sobre el manuscrito ganador del comentarista televisivo, muy conocido por sus polémicas intervenciones.

La finalista del Premio Planeta 2025 es Ángela Banzas, que se ha presentado bajo el seudónimo Sofía García y con el título provisional de 'El color de la lluvia', un relato sobre la posguerra en la Galicia rural por el que ha ganado 200.000 euros.