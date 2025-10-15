Cuánto dinero se lleva el ganador del Premio Planeta 2025 Desde el 2021 el vencedor consigue la mayor dotación económica de un certamen literario en la actualidad

A. Pedroche Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:27 Comenta Compartir

El Premio Planeta es uno de los galardones literarios más distinguidos e importantes de nuestro país. Se otorga desde 1952 por la editorial de libros Planeta a la mejor obra inédita escrita en idioma castellano. La escogen siete personalidades del mundo de las letras. Para esta 74ª edición el jurado está compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria del Jurado con voto.

Este 2025 se han presentado un total 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la presentación de manuscritos de forma telemática. Se han seleccionado diez finalistas. Todas ellas abordan un análisis de «un análisis de la realidad y de las preocupaciones actuales». Tocan temas como la vivienda, la soledad y la necesidad de comunicación, así como la necesidad de reconstrucción personal y colectiva y el trauma individual y social, y en algunas de ellas se han colado elementos de corte fantástico.

Más allá del prestigio que otorga este galardón, también hay una importante recompensa económica. El vencedor se embolsa un millón de euros y el finalista 200.000. Cantidades muy importantes. De hecho, el premio principal es la mayor dotación económica de un certamen literario en la actualidad.

Ambas dotaciones económicas tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la cesión de los derechos de explotación de las obras ganadora y accésit. El concurso no podrá ser declarado desierto ni distribuirse el premio entre dos o más obras concursantes.

Últimos ganadores del premio planeta

En 2024 la ganadora fue Paloma Sánchez-Garnica con su novela 'Victoria', ambientada en la Guerra Fría. En 2023 fue la periodista y presentadora Sonsoles Ónega quien consiguió el galardón con 'Las hijas de la criada', un libro que se centra en la historia de los Valdés a principios del S.XX ambientada en lugares como Galicia o Cuba. En el 2022 el ganador fue Luz Gabás con 'Lejos de Luisiana'.

Temas

Premio Planeta