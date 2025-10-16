La emotiva dedicatoria de Juan del Val a la valenciana Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta 2025: «Eres mi vida...» El escritor, visiblemente feliz, ha querido recordar a su esposa y el resto de su familia tras recibir el prestigioso galardón

D. Merino Miércoles, 15 de octubre 2025 | Actualizado 16/10/2025 00:01h.

El escritor, contertulio televisivo, periodista y colaborador de 'El Hormiguero' Juan del Val suma una muesca más a su revolver de grandes éxitos al pasar a formar parte de la galaxia de ganadores de los 'Planetas' tras conquistar este miércoles el premio de ámbito literario gracias a su novela 'Vera, una historia de amor'.

Visiblemente feliz, Del Val mostró su satisfacción por este premio, que supone un hito más en la saga de personajes televisivos que triunfan en el mundo literario, después de que hace dos años, en la 72 edición, Sonsoles Ónega, presentadora y estrella de las tardes de Antena 3 con 'Y ahora Sonsoles' se embolsara el preciado galardón con 'Las hijas de la criada'.

Brevemente, del Val quiso citar a algunas personas muy importantes para él durante su trayectoria. Desde su editora hasta varios amigos pasando por sus tres hijos, de los que afirmó «sin vosotros no tendría ninguna emoción al levantarme cada mañana», a sus padres y, por supuesto, su mujer Nuria Roca con la que lleva 27 años casados. Con ella forma uno de los matrimonios más conocidos de la televisión, y que más ha dado que hablar por su manera de entender la pareja «como una relación abierta».

«Este premio es para una persona, Nuria, porque sin ti esto sería imposible. Porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo casi treinta años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero. Buenas noches y bona nit. Muchas gracias», concluyó el escritor, visiblemente emocionado.

A sus 55 años, Del Val se lleva también el premio literario mejor dotado del mundo, por encima de los 980.000 euros del Nobel, gracias a un relato romántico y de liberación sobre el renacer del amor a través de una mujer que rompe un matrimonio infeliz con un marqués para iniciar un fogoso idilio con un hombre más joven y humilde.

Cabe recordar que Del Val es el primer escritor que gana el Planeta en las últimas tres ediciones, que han tenido rostro (que no nombre) de mujer: en 2024 se lo llevó Paloma Sánchez-Garnica; en 2023, Sonsoles Ónega; y en 2022, Luz Gabás. En 2021, lo hizo Carmen Mola, el seudónimo femenino con el que firman los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. En esta ocasión, el escritor se presentó bajo el seudónimo de Elvira Torres.

El galardón se ha anunciado durante una multitudinaria cena de gala en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona, a la que asistieron más de un millar de invitados, entre ellos representantes del mundo de la cultura, la televisión y la política. El ganador recibió su galardón de manos de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, invitada a la cena literaria junto a otros políticos como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni o el secretario de Estado de Cultura Jordi Martí, en sustitución del ministro Urtasun, que se encuentra en Arequipa (Perú) en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).