Todos los libros que ha escrito Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025

Juan del Val se ha alzado con el Premio Planeta 2025 por su nueva novela, 'No es tan fácil morir de amor', que le ha valido el galardón literario con mayor dotación económica del mundo: un millón de euros. El colaborador de 'El Hormiguero' ha destacado entre los diez finalistas y este mismo miércoles la editorial revelaba la noticia en su tradicional gala, que vuelve a celebrarse en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El escritor ha conseguido alzarse con el premio en la 74ª edición de los galardones, que ha destacado sin duda por el aluvión de participaciones, 1.320 obras, gracias a un cambio en las bases para promover la presentación digital de originales.

Un reconocimiento que llega tras una amplia trayectoria literaria que arrancó en 2011 con 'Para Ana (de tu muerto)', una obra que firma junto a la periodista valenciana Nuria Roca, con la que mantiene una relación desde hace más de 27 años.

Estas son todas las obras de Juan del Val y de qué trata cada una de ellas:

Para Ana (de tu muerto) (2011, Del Val y Nuria Roca)

A veces, los demás saben algo nuestro que nosotros ignoramos. Ana conoció al escritor Carlos Pacheco cuando apenas era una adolescente y con él compartió veinte años. Amoral, apasionado y genial, Carlos fue, para bien y para mal, lo más extraordinario que le ha pasado a Ana. Después de una relación intensa y atormentada, Ana quiere ser normal. Ese objetivo será la verdadera aventura de su vida. ¿Y si una muerte fuera su segunda oportunidad?

Lo inevitable del amor (2012, Del Val y Nuria Roca)

María dirige uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España. Guapa, inteligente, con éxito, tiene un marido de película y dos hijas preciosas... Así es su vida... aparentemente. Pero ¿por qué no ha sabido nunca quién es su verdadero padre? ¿Dónde están sus amigas? ¿Cuál es la situación financiera de su empresa? ¿Quién es ella realmente? Una estafa, una muerte inesperada, una madre con poderes, intriga, sexo e, inevitablemente, el amor.

Parece mentira (2017)

Un chico de barrio que, desde la distancia de sus 46 años, sale al encuentro del adolescente problemático, el joven perdido y el hombre en busca de destino que fue. Con capítulos muy cortos e intensos, Juan del Val relata cómo ha sido «madurar» y cuenta sin tapujos las veces que se ha perdido y ha aprendido una lección.

El escritor relata cómo fue crecer en un barrio humilde madrileño, buscarse la vida en el periodismo de principios de los noventa sin estudios, ir triunfando en su profesión y lo que ha aprendido de las mujeres.

Candela (2020)

Candela es una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre tuerta. Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. Candela deberá alumbrar cualquier penumbra, incluso esa que vuelve desde el pasado que creía olvidado.

Delparaíso (2021)

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido protegerse de la vida?Juan del Val dirige su mirada, lúcida e implacable, a este mundo tan hermético como inaccesible para construir una narración absorbente, a veces divertida y a menudo incómoda. Bajo su aparente sencillez, prácticamente en cada página el lector tendrá que enfrentarse a undilema moral que le hará leer con el corazón en un puño.

Bocabesada (2023)

La historia parte de una productora de series de televisión ubicada en un portal de una calle situada en uno de los mejores barrios de la ciudad. Por las páginas de esta novela aparecen un colaborador televisivo, autor de éxito en crisis; mujeres inteligentes presas de sus errores; puro amor en la tercera edad; directivos mediocres; gente que se muere; un ministro y una puta encantada de serlo.

'No es tan fácil morir de amor' (2025)

La novela ganadora del Premio Planeta 2025 cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciante a alta sociedad sevillana, que decide romper un matrimonio aburrido y lleno de domingos por la tarde con un noble, e iniciar una apasionada relación con Antonio, mucho más joven que ella y de origen humilde. Ese salto adelante la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.