La experiencia de Nuria Roca y Juan del Val con las setas alucinógenas: «Íbamos los 4 diciendo barbaridades» El matrimonio contó la anécdota en la tertulia de este jueves en 'El Hormiguero'

JZ Viernes, 10 de octubre 2025, 14:39

'El Hormiguero' cerró la semana con la visita de José Sacristán, y tras su entrevista tuvo lugar la habitual tertulia de actualidad de los jueves con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos. En ella, la popular pareja contó una anécdota que tuvieron con las setas alucinógenas.

Todo surgió después de que Motos comentara una noticia de una niña de seis años que se ha convertido en una experta en el mundo de las setas: «Desde que tenía un año recolectaba setas con sus padres». Fue entonces cuando entró en acción Juan del Val para recordar su experiencia con las setas alucinógenas.

«Me he acordado de una historia de setas. Fuimos una vez a cenar a un sitio con dos amigos y el dueño del restaurante no tuvo otra idea de ponernos un postre sin decirnos nada que estaba hecho con setas alucinógenas», señaló entre risas. «Tú no sabes lo divertido que era el postre», añadió Nuria Roca.

«El otro matrimonio era una persona muy famosa», apuntó Juan del Val. «Es la primera vez en mi vida que he dejado un coche en un restaurante, porque era incapaz de ver aquello con lucidez. Bueno, con lucidez sí que lo veía», indicó mientras todos soltaban carcajadas.

«Nos montamos en un taxi e íbamos los 4 diciendo barbaridades... diciendo cosas que ese taxista diría... Nuria Roca, la otra. Es la primera vez que he tomado pero joder qué barbaridad», finalizó el escritor.