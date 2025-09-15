La rutina de Nuria Roca (53 años) para mantenerse en forma: «Me viene muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil» La valenciana lo ha explicado a través de su Instagram

Nuria Roca es uno de los nombres más reconocidos en televisión en España. La valenciana lleva una extensa carrera como periodista, desde sus inicios en Canal Nou hasta la actualidad. En este momento, presenta todos los sábados y domingos 'La Roca' en La Sexta, pero también participa todos los jueves en la tertulia de 'El Hormiguero'.

Pero más allá de su faceta televisiva, también destaca por su contenido en redes sociales, donde cuenta a su más de millón de seguidores aspectos de su vida personal. Entre ellos, cuál es su secreto para mantenerse en forma a los 53 años.

Según ello, el hábito principal que ha adquirido ha sido andar. Lo hace con «mala leche», a «buen ritmo entre 6 y 7 kilómetros por hora». En un post reciente, ha ofrecido más detalles al respecto. «Para todos los que me preguntáis qué suelo hacer… salgo dos o tres días a la semana a andar a buen ritmo unos 10 km», ha comenzado señalando.

Pero también ha asegurado que hace otro deporte: «Hago dos días de pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil». También ha apuntado los motivos que le llevan a realizar estas prácticas: «Me gusta salir a andar porque me planto las zapatillas y no necesito nada más… y a pilates solo voy a primera hora de la mañana porque sino luego se me complica y siempre tengo una excusa para no ir…».

La de Moncada tambieén ha subido distintas imágenes de ella vestida de negro y con gafas y saliendo a correr. La presentadora sigue manteniéndose en forma