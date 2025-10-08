Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presentadora Nuria Roca en una imagen de archivo. Migue Fernández

Nuria Roca y la sorpresa a su madre por su cumpleaños en Valencia: «Te volem molt»

La presentadora de televisión viajó desde Madrid para pasar este día tan especial junto a su madre, Enedina

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:58

Comenta

Para Nuria Roca, el 2 de octubre, es un día muy especial. ¿La razón? Que en esta fecha cumple años la mujer más importante de su vida, su madre. En reiteradas ocasiones la presentadora ha asegurado que por ella sería capaz de hacer cualquier cosa. Como por ejemplo viajar de Madrid a Valencia después de un día agotador únicamente para pasar este día junto a ella.

El pasado jueves, la presentadora -que no para entre platós, proyectos y compromisos profesionales- puso rumbo a la Terreta para compartir unas horas con su madre. Un viaje exprés que Nuria no hizo sola, sino acompañada de su hija Olivia, de 15 años, quien tampoco quiso perder la oportunidad de estar junto a su abuela en este día muy especial.

Una vez que llegaron a Valencia, las tres disfrutaron de un momento muy íntimo y entrañable en casa de la madre de la presentadora, tal y como compartió en sus redes sociales.

«Pocos me parecen 800 km entre pecho y espalda para después de trabajar todo el día bajarte a Valencia, darle una sorpresa a tu madre, dormir con ella, darle un beso de buenos días y volverte directa a seguir trabajando! MOLTES FELICITATS ENE! Te volem moooooooolt», escribía Roca junto a una foto de las tres.

En esta celebración tan íntima hubo tres grandes ausencias: los hijos mayores de Nuria Roca y Juan del Val: Juan (23) y Pau (19). El primero se encuentra actualmente en Honduras, formando parte del equipo técnico de Supervivientes All Stars, el exitoso reality de Telecinco mientras que el segundo, Pau, siempre ha preferido mantenerse alejado de los focos y las redes sociales.

En 2023 Nuria también sorprendió a su madre el día de su cumpleaños organizándole una celebración íntima en el restaurante Duna Puerto de Valencia, donde disfrutaron de una paella valenciana.

