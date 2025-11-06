¿De qué trabajaba Juan del Val antes de ser famoso? Desde el año 2000, está casado con Nuria Roca, con la que es padre de tres hijos

AT Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:46 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Juan del Val (Madrid, 1970) ha trabajado como columnista, guionista, director, productor, presentador y colaborador de radio y televisión. El madrileño es además escritor y ganador del premio Planeta 2025 con su obra 'Vera, una historia de amor', con la que ha embolsado un millón de euros antes de impuestos. También trabajó como periodista taurino para varios medios.

Una vida dedicada a las letras y los medios de comunicación, pero no siembre fue así. Juan del Val dejó los estudios a los 17 años y durante dos años trabajó como peón de albañil. «En las obras nunca hace una temperatura agradable: o mucho frío o mucho calor. Y todo el sonido allí es a metal, no es agradable», confesaba hace un tiempo.

Desde el año 2000, Juan del Val está casado con Nuria Roca (Moncada, Valencia. 53 años), con la que es padre de tres hijos.

Temas

Juan del Val