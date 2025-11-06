Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy jueves deja el primer premio en un centro comercial y en un municipio de solo 18.000 habitantes
Logo Patrocinio
Juan del Val y Nuria Roca, en una imagen de 2012. Irene Marsilla

¿De qué trabajaba Juan del Val antes de ser famoso?

Desde el año 2000, está casado con Nuria Roca, con la que es padre de tres hijos

AT

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:46

Comenta

Juan del Val (Madrid, 1970) ha trabajado como columnista, guionista, director, productor, presentador y colaborador de radio y televisión. El madrileño es además escritor y ganador del premio Planeta 2025 con su obra 'Vera, una historia de amor', con la que ha embolsado un millón de euros antes de impuestos. También trabajó como periodista taurino para varios medios.

Una vida dedicada a las letras y los medios de comunicación, pero no siembre fue así. Juan del Val dejó los estudios a los 17 años y durante dos años trabajó como peón de albañil. «En las obras nunca hace una temperatura agradable: o mucho frío o mucho calor. Y todo el sonido allí es a metal, no es agradable», confesaba hace un tiempo.

Desde el año 2000, Juan del Val está casado con Nuria Roca (Moncada, Valencia. 53 años), con la que es padre de tres hijos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  4. 4

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  7. 7

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  8. 8 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  9. 9 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿De qué trabajaba Juan del Val antes de ser famoso?

¿De qué trabajaba Juan del Val antes de ser famoso?