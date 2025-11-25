Juan del Val habla abiertamente de su ideología política: «Siempre he votado al PSOE y a Izquierda Unida»

A. Pedroche Martes, 25 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Desde hace unos años el nombre de Juan del Val ha acaparado muchos focos. El marido de Nuria Roca es conocido por su papel como colaborador televisivo y, especialmente, por su trabajo como escritor. Recientemente ha conseguido el Premio Planeta. Este galardón eleva su 'status' y le convierte en uno de los hombres del momento en nuestro país. Ha concedido varias entrevistas en las últimas semanas. Se ha sentado en los platós de 'El Hormiguero' y 'Espejo público' como invitado. Ahora ha hablado para el podcast 'Ac2ality'. El autor de 'Vera, una historia de amor' se ha abierto como pocas veces. Ha tratado todos los temas que se le han planteado y ha respondido con mucha sinceridad.

Durante una primera ronda de preguntas rápidas, Juan del Val ha confesado no creer ni en Dios ni en el destino. También que su programa favorito de televisión es 'El Hormiguero', por encima incluso de 'La Roca' que está presentado por su mujer. En cola a su relación, las entrevistadoras han puesto al escritor en una tesitura complicada haciéndole preguntas de índole sexual. No se ha achantado y ha respondido de manera directa. «¿Has hecho un trío alguna vez?», se preguntaban desde 'Ac2ality'. «Sí, claro, naturalmente», ha confesado el invitado.

«¿Y un cuarteto?», le han vuelto a insistir. «También», ha manifestado escritor que tampoco ha evitado la última pregunta sobre su vida sexual. «¿Te han dado por detrás alguna vez?», se han interesado desde el podcast, a lo que el invitado ha replicado: «No, pero hay matices».

Su ideología política

Más allá de ese «test rápido» durante la charla se trataron diferentes temas en relación a la faceta más personal del escritor. Entre ellos, su ideología política. «Soy nieto de dos republicanos encarcelados, más rojo es imposible. Eso sí que tiene que ver con un sentimiento. Siempre he votado a Izquierda Unida y al PSOE y, una vez, en las europeas, a Podemos. A Sánchez lo voté en las primeras y luego ya, cuando vi cómo respiraba, se acabó», ha asegurado. No obstante, también ha dicho que «no votaría a Vox».

Juan del Val ha querido mostrar su enfado y decepción con el actual Presidente del Gobierno: «La simplificación de identificarte si eres de izquierdas porque votas a Pedro Sánchez es… Sánchez no es de izquierdas, no tiene ideología ni escrúpulos. Le parece que pactar con Podemos es una cosa que va a hundir el país y al rato pacta con Podemos. Él dice que la amnistía es algo que es absolutamente inconstitucional y luego, para mantenerse en el poder, dice que es algo para normalizar la situación. La gente le compra este mensaje porque no profundiza y la gente tendemos a simplificar». Para él la situación es tan extrema que cree que «lo mejor ahora mismo sería votar al PP». Aunque según él, le «cuesta la vida decirlo».

«La izquierda auténtica debe ser inconformista y exigir que las instituciones funcionen correctamente. Ser progresista implica apoyar derechos como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, pero también que haya regulación para que el más fuerte no gane siempre», comenta sobre lo que a su juicio no funciona.

