Silvia Intxaurrondo. José Ruiz / Europa Press

Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por sus condiciones laborales y los trabajadores se rebelan contra las exigencias de la periodista

El sindicato USO advierte de que «en RTVE no caben privilegios ajenos al convenio»

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:38

Comenta

La periodista Silvia Intxaurrondo presentó el pasado mes de octubre una demanda contra RTVE en desacuerdo con las nuevas condiciones laborales impuestas por la radio televisión pública. Los hechos origen de la demanda se remontan al año 2023, cuando 'La Hora de La 1' pasó a ser producción propia de RTVE. Intxaurrondo continuó en el programa como profesional externa a través de su empresa, Sukun Comunicación S.L., percibiendo hasta 269.000 euros anuales, según datos publicados por RTVE y el Portal de Transparencia.

Ese mismo año, según informa el diario 'ABC', una inspección de Trabajo abrió una investigación por posible irregularidad en el contrato mercantil de Intxaurrondo y determinó que la periodista debía estar dada de alta como trabajadora de RTVE.

El ente público tuvo entonces que ofrecer a Intxaurrondo un nuevo contrato como «personal no fijo», con un salario acorde al convenio (unos 45.000 euros anuales más pluses), muy inferior al anterior. Además del dinero, la periodista perdió la autonomía total en el contenido del programa.

En desacuerdo con su nuevo sueldo y condiciones laborales, Silvia Intxaurrondo demandó a RTVE, reclamando mantener su nivel retributivo anterior y lograr mayor estabilidad laboral.

Protesta del sindicato USO

La situación ha provocado la protesta del sindicato USO, que ha emitido un comunicado para hacer pública la posición de los trabajadores a los que representa.

Según el comunicado del sindicato «la demanda presentada por Silvia Intxaurrondo, en la que reclama percibir más de 250.000 euros anuales dentro de una relación laboral sujeta al III Convenio Colectivo, supone un cuestionamiento directo del marco legal y de las condiciones que rigen para toda la plantilla fija de RTVE».

USO argumenta que «mientras los trabajadores de la Corporación cumplen estrictamente un convenio aprobado, auditado y controlado por la normativa del sector público, se pretende imponer un salario absolutamente alejado de cualquier escala retributiva existente y que ningún profesional de RTVE puede percibir por la misma función. Este intento de trasladar importes propios de contratos mercantiles irregulares al ámbito laboral ordinario es un agravio ético y un desprecio hacia quienes sostienen esta casa con su trabajo diario», insiste el sindicato.

«La Inspección -explica USO- ya señaló la existencia de una relación laboral encubierta. La regularización obliga a aplicar la ley y el convenio, no a blindar privilegios ni a perpetuar cifras que ningún trabajador de esta Corporación tiene derecho a cobrar. RTVE no puede vulnerar su marco jurídico ni abrir la puerta a excepciones que pisotean la igualdad de trato».

USO advierte de que «no aceptará que RTVE sea presionada para romper la coherencia salarial del sector público o para reconocer condiciones imposibles de justificar ante los propios trabajadores».

Para finalizar, el sindicato insiste en que recordará siempre que «en RTVE no caben atajos ni tratamientos de favor que pongan por encima de todos a quien nunca estuvo sometida a las reglas que sí obligan a quienes sostienen esta Corporación con su trabajo y su compromiso».

