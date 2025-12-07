Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Karina, en una imagen de archivo. Telecinco

Karina, tajante sobre la marcha de España de Eurovisión: «Para quedar los últimos, que ese dinero vaya a la sanidad»

La artista quedó en segundo lugar en 1971, representando a España con la canción 'En un mundo nuevo'

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:24

Comenta

La marcha de España de Eurovisión es una de las noticias de la semana. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la participación de Israel en el certamen ha precipitado la decisión. España es el primer país del 'Big Five' en salir del festival. Las opiniones sobre este hecho histórico han sido diversas entre los eurofans y personalidades relacionadas con el evento televisivo.

Son muchos los artistas, como Blanca Paloma (2023) y Alfred García (2018), que han mostrado su apoyo público a la decisión de RTVE, calificándola de «histórica» y expresando su apoyo. También Blas Cantó y Lydia (1999) han respaldado la medida, aunque Lydia ha expresado su pena por quienes ya estaban trabajando en la próxima edición.

Los hay que han tenido una opinión «más práctica». Ha sido el caso de la cantante Karina, que en una entrevista con 'El Español' ha expresado: «Para gastar dinero en Eurovisión y quedar siempre los últimos, es mejor invertirlo en la sanidad pública. Que le inyecten un poquito de dinero a los profesionales, a los médicos. A la sanidad. Lo agradeceremos mucho, indudablemente, y lo agradecerán los que vengan». La artista quedó en segundo lugar en el Festival de Eurovisión 1971, representando a España con la canción 'En un mundo nuevo'. Con 116 puntos, quedando solo por detrás de la ganadora de Mónaco, Séverine, logró un resultado histórico.

Durante la pasada edición, Melody quedó antepenúltima con la canción 'Esa diva'.

