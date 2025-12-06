Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Melody, la última representante de España en Eurovisión y elegida a través del Benidorm Fest. agencias

Los cambios que vienen en el Benidorm Fest

Los ganadores no irán a Eurovisión pero recibirán 150.000 euros en un formato obligado a transformarse | La aportación de Generalitat es para que Benidorm acoja las cinco galas del 'talent show' | La colaboración del Consell con RTVE está sujeta a futuras negociaciones: «Urge una conversación cuanto antes»

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

Partido a partido. La máxima futbolística de Simeone puede aplicarse a las negociaciones sobre Beniform Fest a cargo de la Generalitat y RTVE. La salida ... de España del certamen de Eurovisión marca un nuevo escenario en las conversaciones, pero que no cunda el pánico: Benidorm Fest 2026 no corre peligro. Se celebra. El convenio entre ambas administraciones, por el Consell abona 1,5 millones, no está firmado pero «hay un compromiso verbal». Este acuerdo, según fuentes de la Conselleria de Turismo, establece Benidorm como sede de las cinco galas. El festival se estructura en dos semifinales y una gran final, sumando un total de tres galas principales, a las que se suman un par de programas especiales de la mano de RTVE.es. No son cinco ceremonias de competición, pero sí son cinco galas de emisiones televisivas. Así ha sido desde que en 2022 se puso en marcha el Benidorm Fest, que ganaron Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  9. 9 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero
  10. 10

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los cambios que vienen en el Benidorm Fest

Los cambios que vienen en el Benidorm Fest