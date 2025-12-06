Los cambios que vienen en el Benidorm Fest

Partido a partido. La máxima futbolística de Simeone puede aplicarse a las negociaciones sobre Beniform Fest a cargo de la Generalitat y RTVE. La salida ... de España del certamen de Eurovisión marca un nuevo escenario en las conversaciones, pero que no cunda el pánico: Benidorm Fest 2026 no corre peligro. Se celebra. El convenio entre ambas administraciones, por el Consell abona 1,5 millones, no está firmado pero «hay un compromiso verbal». Este acuerdo, según fuentes de la Conselleria de Turismo, establece Benidorm como sede de las cinco galas. El festival se estructura en dos semifinales y una gran final, sumando un total de tres galas principales, a las que se suman un par de programas especiales de la mano de RTVE.es. No son cinco ceremonias de competición, pero sí son cinco galas de emisiones televisivas. Así ha sido desde que en 2022 se puso en marcha el Benidorm Fest, que ganaron Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

En lenguaje popular, se vienen cambios en el Benidorm Fest. España se apea del certamen como consecuencia de la participación de Israel en el mismo, por tanto, el Benidorm Fest, que celebrará su quinta edición en 2026, no elegirá al representante español de un concurso internacional que lanzó al estrellato a Massiel y Salomé tras conquistar el podio. ¿Cuál es el premio por ganar el Benidorm Fest? La candidatura ganadora, además del tradicional micrófono de bronce, obtendrá una recompensa en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editorial del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.

Sin la concurrencia de Eurovisión, el Benidorm Fest pierde repercusión social, sobre todo, porque los fans eurovisivos se cuentan por miles. RTVE es consciente de esta situación. De ahí que nada más anunciarse la salida de RTVE de Eurovisión el presidente del ente, José Pablo López, tuiteara que la edición de Benidorm Fest será «la mejor de la historia». Este viernes el ente público ha comunicado que Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias del certamen.

Además de sus presentadores, el Benidorm Fest 2026 estrenará otras novedades, como nueva imagen, a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan, que un año más asume el reto de la estética del certamen, y equipo artístico, formado por Sergio Jaén, director artístico, y el bailarín Borja Rueda, coreógrafo.

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.

Después de 2026, ¿qué?

Después de la edición del Benidorm Fest 2026, ¿qué hará la Generalitat? «No hay ninguna posición adoptada al respecto», señalan desde la Conselleria de Turismo. «Nos tenemos que sentar a hablar», argumentan. La Generalitat no ha recibido información oficial sobre los planes de RTVE: «Estamos a la espera de una reunión». Desde la Generalitat son conscientes de que el tiempo apremia. «Urge una conversación cuanto antes», insisten.

España no estará por primera vez desde 1961 en Eurovisión. La presidencia de la UER denegó este jueves a RTVE y a otras siete países la celebración de una votación específica sobre la participación de Israel en el certamen durante la 95ª Asamblea General de la UER, por lo que directamente, tras la aprobación de la nueva normativa del certamen (738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones), se acreditó que Israel, pese a los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, podrá estar en el festival. La salida de RTVE del certamen de Eurovisión obliga a trastocar el 'talent show'. El objetivo ya no es elegir al representante español que participe en el concurso europeo, ¿entonces? Todo apunta a que se convertirá en otro 'talent show' al que se le deberá dotar de identidad propia, aunque todas las administraciones implicadas apuestan por consolidarlo como «el gran festival de la música en España», aunque su destino no sea Eurovisión. Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Benidorm cuestionan que el festival es un gran escaparate de la ciudad alicantina y un reclamo turístico. Benidorm Fest es una herramienta promocional que puede perder enteros tras prescindir de la proyección eurovisiva.

La Generalitat destina 1,5 millones al Benidorm Fest, pero ¿cuánto cuesta realmente? Mucho más. La cifra ronda los 4,8 millones de euros. De esta cuantía, casi un millón se destina a personal técnico; más de 400.000 euros, a alquiler de equipos: 190.000 euros, al transporte de personal; y más de 120.000 euros a colaboraciones y servicios profesionales. Estas son las cifras de 2025, según la web Newtral. La primera edición, la de 2022, del Benidorm Fest ascendió a 3,2 millones.