Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pablo Motos, Trancas y Barrancas en el plató de 'El Hormiguero'. R. C.

'El Hormiguero' no recibirá la visita de Pedri y Ferran Torres este jueves por problemas de agenda: este es el invitado que los sustituye

Los jugadores del FC Barcelona regresarán al programa en otro momento

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:16

'El Hormiguero' ha regresado a la parrilla televisiva con un gran registro de audiencia que le coloca el líder de su franja horaria. Ahora bien, el programa dirigido por Pablo Motos ha tenido que enfrentarse al primer imprevisto de la temporada.

Este jueves 11 de septiembre, el plató tenía que recibir a Pedri y Ferran Torres, los jugadores del FC Barcelona y campeones de Europa con la Selección Española, pero por problemas de agenda el programa de Antena 3 ha tenido que cambiar de planes.

Así lo ha anunciado este martes Pablo Motos antes de dar paso a Nacho Cano, que ha tildado de mafia al actual Gobierno tars contar sin ningún reparo el proceso por el cual se vio acusado de contratar de forma irregular a bailarines mexicanos para su musical 'Malinche'.

Noticias relacionadas

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Bertín Osborne desvela la dieta que ha seguido para perder diez kilos y el lujo que se da en los desayunos: «Da brillo en la cara»

Bertín Osborne desvela la dieta que ha seguido para perder diez kilos y el lujo que se da en los desayunos: «Da brillo en la cara»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

Mar Flores rompe su silencio en 'El Hormiguero': «Lo cuento porque cuántas mujeres han pasado por algo similar»

La entrevista a los futbolistas era uno de los platos fuertes de la semana, junto a los coaches de 'La Voz', que se sentarán en la mesa con las hormigas este miércoles.

Tras este imprevisto, el conductor valenciano ha revelado que en lugar de los futbolistas del Barcelona, será la cantante Yurena, que hablará de su exitosa serie biográfica 'Superstar'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  4. 4 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  5. 5

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  6. 6

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  7. 7 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm
  8. 8

    Un jefe de Bomberos admite la retirada del Poyo el día de la dana pero culpa a Emergencias de la falta de instrucciones
  9. 9

    Cuatro jóvenes desvelan los mejores planes en Valencia en otoño
  10. 10 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El Hormiguero' no recibirá la visita de Pedri y Ferran Torres este jueves por problemas de agenda: este es el invitado que los sustituye

&#039;El Hormiguero&#039; no recibirá la visita de Pedri y Ferran Torres este jueves por problemas de agenda: este es el invitado que los sustituye