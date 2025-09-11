'El Hormiguero' no recibirá la visita de Pedri y Ferran Torres este jueves por problemas de agenda: este es el invitado que los sustituye Los jugadores del FC Barcelona regresarán al programa en otro momento

Mario Lahoz Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:16

'El Hormiguero' ha regresado a la parrilla televisiva con un gran registro de audiencia que le coloca el líder de su franja horaria. Ahora bien, el programa dirigido por Pablo Motos ha tenido que enfrentarse al primer imprevisto de la temporada.

Este jueves 11 de septiembre, el plató tenía que recibir a Pedri y Ferran Torres, los jugadores del FC Barcelona y campeones de Europa con la Selección Española, pero por problemas de agenda el programa de Antena 3 ha tenido que cambiar de planes.

Así lo ha anunciado este martes Pablo Motos antes de dar paso a Nacho Cano, que ha tildado de mafia al actual Gobierno tars contar sin ningún reparo el proceso por el cual se vio acusado de contratar de forma irregular a bailarines mexicanos para su musical 'Malinche'.

La entrevista a los futbolistas era uno de los platos fuertes de la semana, junto a los coaches de 'La Voz', que se sentarán en la mesa con las hormigas este miércoles.

Tras este imprevisto, el conductor valenciano ha revelado que en lugar de los futbolistas del Barcelona, será la cantante Yurena, que hablará de su exitosa serie biográfica 'Superstar'.