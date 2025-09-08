Quién es Mika: de su verdadero nombre a su descomunal altura El nuevo coach de La Voz se une a Malú, Pablo López y Sebastián Yatra en la nueva edición

La Voz incorpora este año una gran novedad que será presentada oficialmente en El Hormiguero el miércoles 10 de septiembre. Pablo Motos entrevistará a Malú, Pablo López y Sebastián Yatra, tres clásicos, y pondrá voz, rostro y personalidad al 'nuevo'. Mika será la cara nueva de esta edición y, aunque nunca ha estado en el programa español, tiene experiencia en el formato.

Nacido en Líbano hace 42 años y criado en Londres, es uno de los artistas pop más singulares y reconocibles de las últimas dos décadas. Un hombre enorme (por su talento y por su estatura, ya que mide 1'91 metros) que hizo fortuna con la canción 'Grace Kelly' cuando tenía 24 años.

Su verdadero nombre es Michael Holbrook Penniman Jr. y nació el 18 de agosto de 1983 en Beirut (Líbano), aunque creció en París y más tarde en la capital del Reino Unido. Cantante, compositor y productor, se dio a conocer internacionalmente en 2007 con su álbum debut 'Life in Cartoon Motion', un estallido de color, melodía y energía que incluía el famoso tema 'Grace Kelly'. Fue un bombazo. Vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en «el segundo single británico en alcanzar el número 1 únicamente con ventas digitales». Ocupó el número 1 en el Reino Unido durante cinco semanas y lideró las listas en otros seis países.

Su primer álbum, Life In Cartoon Motion, acumula más de 2.800 millones de reproducciones, ha vendido más de 8,3 millones de copias y ha registrado más de 12,8 millones de ventas digitales de canciones. El álbum debutó directamente en el número 1 en el Reino Unido y en otros 11 países.

Desde entonces, ha construido una carrera marcada por la autenticidad, el eclecticismo y un estilo inconfundible que combina pop, glam y tintes teatrales.

A lo largo de su discografía, con trabajos como 'The Boy Who Knew Too Much' (2009), 'The Origin of Love' (2012) o 'My Name Is Michael Holbrook' (2019), Mika ha demostrado una extraordinaria capacidad para escribir canciones que, sin perder sofisticación, transmiten alegría, vitalidad y optimismo. Su registro vocal, amplio y versátil, le permite moverse entre la delicadeza íntima y la potencia expansiva, algo que ha sido clave en su éxito internacional.

Estrella de la televisión

Además de su faceta musical, Mika se ha convertido en un rostro muy presente en la televisión europea: ha sido jurado en 'The Voice' en Francia y en 'X Factor Italia' en Italia, donde ha ganado gran popularidad por su cercanía y su sentido del humor, y en 2022 fue uno de los presentadores del Festival de Eurovisión celebrado en Turín, donde volvió a brillar con su talento escénico.

Además, presentó su propio programa de variedades en Italia, 'Stasera Casa Mika', que ganó el prestigioso Premio Rose d'Or al mejor programa de entretenimiento en 2017. En 2025, Mika está de nuevo en el estudio trabajando en su primer álbum en inglés en cinco años. Además, participa en la tercera temporada del exitoso programa británico The Piano y recientemente ha presentado la prestigiosa gala italiana de los Premios David di Donatello.

Tras acumular miles de millones de reproducciones y conquistar a una base de fans apasionada, Mika sigue reinventándose con su sexto álbum de estudio, Que ta tête fleurisse toujours («Que tu cabeza florezca siempre»), y aún tiene mucho más por delante.

Multipremiado

Mika ha sido nominado y ha ganado premios en los Brits, los Grammy, los Ivor Novello, Capital Radio, la revista Q, los NRJ Awards, los World Music Awards, BT, Vodafone, Virgin Media y los MTV Awards en Europa, Asia, Australia y Japón, entre otros. También ha sido distinguido con la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Ha vendido más de 10 millones de discos y ha recibido discos de Oro o Platino en 32 países de todo el mundo.