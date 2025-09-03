Pérez-Reverte, contundente sobre la inmigración: «No podemos aplaudir a los bárbaros y querer que no molesten» El escritor ha sido el invitado de este miércoles en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' recibía este miércoles la visita de Arturo Pérez-Reverte en el tercer día tras su regreso después del verano. El lunes acudió Bertín Osborne, el martes estuvieron Joaquín Sánchez y Susana Saborido mientras que el jueves finalizará la semana la popular actriz Ester Expósito.

Este día era el turno para el popular escritor español, que presentaba 'Misión en París', la nueva entrega de su saga del 'Capitán Alatriste'. Pero el académico de la RAE, acostumbrado a ofrecer siempre su opinión, desgranaba los distintos temas de actualidad que le sacaba Pablo Motos.

Pablo Motos le preguntaba sobre la inmigración y le respondía con ironía: «Yo he venido a hablar de mi libro». Posteriormente ofrecía su opinión: «Son seres humanos, no son animales. No podemos quererlos trabajando pero que luego desaparezcan. Hay una inmigración legal necesaria porque nadie quiere hacer ciertas cosas. '¿Mi hijo albañil, qué dice usted?' Alguien tiene que hacer eso y hay empresarios que se aprovechan de esa mano de obra barato».

Y continuaba mostrando su punto de vista: «Hay una inmigración ilegal que está viniendo e invadiendo Europa. Joder, me has metido en un jardín de cojones. La inmigración hace falta, lo que pasa es que en España como en Europa no se vio venir, en vez de integrarlos se les dejó a su suerte. La inmigración ilegal es inevitable, históricamente los imperios se ven invadidos por bárbaros que alteran, cambian, destruyen y también enriquecen. Es un fenómeno inevitable, pero aquí las misiones de control no están para pararlos, sino para ayudarlos a llegar. No podemos aplaudir a los bárbaros y al mismo tiempo querer que no nos molesten».

Pérez-Reverte tiene claro que no se puede arreglar: «Pero cómo los vas a expulsar, y qué vas a hacer con ellos, ¿los vas a matar?, ¿quién va a recoger los melones o hacer de albañil? No hay solución, es un proceso histórico que se está dando».

Por otro lado, criticaba que se hayan permitido costumbres del Islam: «Otra cosa es el Islam. No es compatible con la democracia. Tiene virtudes extraordinarias, pero el problema está en que Europa tenía que haber impuesto tus reglas. Usted viene, se beneficia de este sistema pero respeta, no llame usted puta a mi hija porque lleve falda. No traiga aquello de lo que ha venido huyendo. Es intolerable que vayan en burka por la calle, no podemos tolerar que otros lo impongan. En los colegios los padres no quieren que los hijos vayan a música, clases de baile... y se les permite que impongan sus reglas. No puede ser, maestras con velo, cómo va a enseñar libertad sexual».

